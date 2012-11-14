Türk bilim insanları Alzheimer'a yatkınlık geni buldu

İstanbul Tıp Fakültesi nörologlarının da içinde bulunduğu bir ekip, Alzheimer hastalığı için yeni bir yatkınlık geni saptadı.

Keşfe imza atan ekipten İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Emre, buluşun yeni tedavi yöntemleri açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Bu keşfi uluslararası bir başarı olarak nitelendiren Prof. Emre, “Genin ilk fark edilişi Türkiye'de oldu. TREM2 denen ve hastalık ya da hasarlanmaya karşı vücudun bağışıklık sistemi cevabını düzenleyen bu gende ortaya çıkan bazı nadir değişiklikler (mutasyonlar) Alzheimer riskini en az 4 kat arttırıyor. Bu genetik değişiklik bugüne kadar bilinen en güçlü Alzheimer yatkınlık geninden sonra ikinci en güçlü yatkınlık genini oluşturuyor. Nadir bir genetik mutasyon olmasına karşın vücudun bağışıklık sisteminin hastalığın oluşmasındaki rolüne işaret ettiği için bu buluş önemli'' değerlendirmesini yaptı.

Gen değişiminin ilk kez bir Türk ailede incelendiğini kaydeden Murat Emre, çalışmalarını bu çerçevede yoğunlaştırdıklarını anlattı ve şöyle devam etti: ''Ekibin saptadığı bu genetik değişiklik, bazı bunama hastalarında Londra Üniversitesi Nöroloji Enstitüsü'nden Dr. Rita Guerreiro ve Prof.Dr. John Hardy tarafından keşfedilmiş. Bir sonraki aşamada diğer araştırma bölümlerinin de katılmasıyla 25 binden fazla kişinin genlerinin incelenmesiyle bu genetik değişikliğin Alzheimer hastalığı için yatkınlık oluşturduğu tespit edildi. Hastalığın oluşum sürecinin anlaşılması ve bu sürece yönelik yeni tedavilerin geliştirilmesi çabaları açısından buluş, uzmanlar tarafından önemli sayılıyor.'' (ntvmsnbc)