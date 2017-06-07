Türk babadan "Çocuklarımı kaçırdı" diyen Sırp anneye: Başka bir erkeğin kültürüyle büyümelerini istemiyorum!

Sırbistan’da yanında çalıştığı Eyüp Y.'den 3 çocuk sahibi olan Slavica Burmazovic, 2 yıldır çocuklarının kendisine gösterilmediğini belirterek dava açtı. Baba Y. "Çocuklarımı kimseden kaçırmıyorum. Slavica beni aldattı. Çocuklarımın yurt dışında, aileden uzak, başka bir erkeğin kültürüyle büyümelerini istemiyorum. Tek derdim bu" diyerek kendini savundu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yaşayan Slavica Burmazovic, yanında çalıştığı Eyüp Y.’den olan 14, 12 ve 7 yaşındaki 3 çocuğunun Türkiye’ye götürüldüğünü, 2016’dan bu yana kendisine gösterilmediğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Geçen yıl Belgrad’da Türk büyükelçiliği önünde eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan Sırbistanlı anne, büyük kızının da 15 yaşında eşi tarafından evlendirilmek istendiğini iddia etti. Türkiye’de evli olan Eyüp Y. ise Burmazovic’ten olan çocukları Ayşe (14), Esma (12) ve Tarık (7) için Mersin Aile Mahkemesi’ne başvurup velayetlerini almak istedi. Ancak mahkeme Lahey Anlaşması’na dayanarak, çocukların 16 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle annelerinde kalması gerektiğine hükmetti. Baba için çocuklarını alıkoyduğu gerekçesiyle arama kararı çıkartıldı.

"Beni aldattı" iddiası

Sırp annenin aradığı babaya Habertürk gazetesinden Leyla Ünal'ın haberine göre, yaşadığı kenti söylemeyen baba, çocuklarını anneleriyle görüştürmediği iddiasını reddetti. "Çocuklarımı kimseden kaçırmıyorum" diyen Eyüp Y., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2000’de eşim ve iki çocuğumla Sırbistan’a yerleştik. Slavica yanımda çalışıyordu. İlişki yaşamaya başladık. Eşimin 3 yıl bu ilişkiden haberi yoktu. Öğrendiğinde Türkiye’ye döndü. Slavica’dan 3 çocuğum oldu. 2012’de işlerim kötü gidince Libya’ya yerleştik. 2 yıl sonra Libya’yı terk etmek zorunda kaldım. Slavica ile çocukları Sırbistan’a gönderdim. Aldığımız ortak kararla Türkiye’ye yerleşecektik. Ben de Türkiye’ye döndüm. Beni aldattığını öğrendim. Sırbistan’a döndüm gözümle de gördüm."

Bu gelişme üzerine Burmazovic’ten ayrıldığını söyleyen Eyüp Y., şöyle devam etti:

"O ve çocuklar birlikte yaşayacaktı. Her ay 800 Euro ödeyecektim. Tek şartım, başka bir erkeğin, çocuklarımın yaşadığı eve girmemesiydi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra beni aldattığı adamla eve geldi. Evlenip Almanya’ya yerleşeceklerini, çocukları da götüreceklerini söyledi. Kabul etmedim. Çocukların da benimle Türkiye’ye gelmesine izin verdi. Uçak biletlerini de o aldı. 3 çocuğumu Mersin’e, eşimin yanına götürdüm. Sırbistan’a işime döndüm."

Arama kararı

Burmazovic’in Sırbistan’da, çocuklarını kaçırdığına yönelik dava açtığını söyleyen Eyüp Y., şunları dedi:

"Sırp yetkililer şikâyeti kayda değer bulmadı. Üst mahkemeye gitti. Ben de velayet davası açtım. Ancak çocuklar küçük olduğu için annesine verildi. Çocuklarımın iadesini kabul etmeyince alıkoymaktan hakkımda arama kararı çıkartıldı. Çocuklarımı kimseden kaçırmıyorum sadece onların, aile terbiyesinden uzak, başka erkeğin kültürüyle büyümesini istemiyorum.”

"Kırmızı duvak şakaydı"

Çiftin kızlarından 14 yaşındaki Ayşe Y. de babalarının anneleriyle görüşmelerine izin verdiğini, ancak annelerinin kendileriyle görüşmek istemediğini söyledi. Ayşe Y., "Geçen yıl kırmızı bir duvak takıp fotoğraf çekmiştik. Babam da anneme kızdığı için ‘Zaten 15’inde evlendireceğim diye şimdiden prova yapıyor kızım’ diye ona yazmıştı. Ama bu bir şakaydı" dedi.