Türk avukata Birleşik Krallık'tan ödül

Türk avukat Dr. Ece Gürsoy, dünya çapındaki hukuk bürolarının ve avukatların yeteneklerini analiz ederek küresel hukuk pazarının en güncel vizyonunu belirleyen araştırma ve rating şirketi "Legal 500 UK"nin ödülüne layık görüldü.

Merkezi Londra'da bulunan enerji şirketi Lightsource Renewable Energy'nin Hukuk Direktörü, Yönetici ve Genel Sekreteri görevlerinde bulunan avukat Ece Gürsoy, Legal 500 UK 2016'da, yenilenebilir enerjinin de dahil olduğu çevre kategorisindeki ödülün sahibi oldu.

Hem İstanbul Barosu, hem de İngiliz Barosuna kayıtlı olan Gürsoy, Legal 500 UK ödülünü aldığı için son derece mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek "Güneş enerjisi sektörü çok kısa bir süre zarfında önemli mesafe katetmiştir ve bizler bu efsanevi büyümeyi destekleyecek şekilde güvenilir hukuki yapılar ve belgeler yaratarak bu sürece dahil olduğumuz için gurur duyuyoruz. Son yıllarda 'modern kurum avukatları' avukatlık mesleğinin ve hukuk sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda, modern kurum avukatları artan şekilde, avukatlık mesleğinin icrasının yanı sıra hukuki düzenlemeler, projelerin ilgili kanunlar ışığında analizi ve sonuca yönelik ticari/hukuki yapıların geliştirilmesinde aktif rol almaktadırlar." diye konuştu.