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Yaşam

Türk asıllı transseksüel 425 bin Euro'luk cezayı soyunarak protesto etti

İtalya'da yaşayan Türk asıllı trans birey Efe Bal kendisine kesilen cezaların birikmişi olan 425 bin Euro'yu ödemesi için maliyeden gönderilen mektubu protesto etmek amacıyla soyundu

20 Şubat 2014 17:26

On yılı aşkın süredir Milano'da yaşamını sürdüren trans birey Efe Bal, seks işçiliğinin yasal olması talebi ve kendisine kesilen 425 bin Euro'luk cezayı protesto etmek için sokak ortasında soyundu.

'Ülkenin en güzel trans bireyi' olarak da anılan 37 yaşındaki Efe Bal, yine İtalya’nın gündeminde. Bal, hem her vatandaş gibi mesleki haklara sahip olmak hem de finansal krizdeki ülkeye yardım etmek için vergi mükellefi olarak kabul görmek istediğini sık sık dile getiriyordu.

 

'Ceza değil vergi ödemek istiyorum'

 

Milano’daki Corriere della Sera gazetesinin merkezinin önünde soyunan Efe Bal, önüne de devletten beklentilerini yazdığı bir karton koydu.

8 yıldır İtalya vatandaşlığı olduğunu söyleyen Bal, emeklilik hakkını kendisinin de elde etmek istediğini söyleyerek, fahişeliğin yasal bir iş olarak kabul görmesi için bir an önce yasa çıkartılmasını talep etti. Bal, “Ceza değil vergi ödemek istiyorum. Bu ülke krizde ve 50 bin seks işçisi vergisini veremiyor” dedi.

Yarım saate yakın protestosunu düzenleyen Bal, güvenlik güçlerinin ikna etmesi sonucu buna son verdi.

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