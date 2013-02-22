Türk anneler itaatkâr bireyler yetiştiriyor

Yapılan bir araştırma, Türk annelerinin itaatkâr, Avrupalı annelerin ise bağımsız çocuklar yetiştirdiğini ortaya koydu.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Durgel Jagtap'ın Hollanda'da 4.5 yıl süren yüksek lisans tezinin sonuçlarına göre, Türk anneler çocuklarının saygın bir iş sahibi olmasını isterken, Avrupalı anneler çocuklarının meslek seçimine karışmıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Avrupalı annelerle Türk annelerin çocuk yetiştirme alışkanlıklarının incelediği araştırmada annelere, çocuklarına davranış biçimleriyle ilgili çeşitli sorular yöneltilerek aradaki farkları ortaya çıkarıldı.



İşte anneler arasındaki farklar:



Türk anneler



- İtaatkâr ve gelenekçi bireyler yetiştiriyor.

- Çocuklarının saygın bir iş sahibi olmasını istiyor.

- Çocuğunun gözünün önünde olmasını istiyor.

- Çocukları ağlamaya başladığında fikrini değiştiriyor.

- Ceza yöntemini kullanıyor.

- Hava kötü olduğunda çocuğunu dışarı çıkarmıyor.

- Yeme, içme ve uyku saatlerini esnetiyor.

- Çocuklarına kitap okuma alışkanlıkları zayıf.

- Koruma hissi aşırı.



Avrupalı anneler



- Özgür bireyler yetiştiriyor.

- Meslek seçimine karışmıyor.

- Çocuklarının kendi başına odasında yalnız vakit geçirmeleri gerektiğini düşünüyor.

- Çocukları bir şeyi ısrarla isteyince ‘hayır’ diyorsa bir daha fikrini değiştirmiyor.

- Cezaya çok az başvuruyor.

- Hergün yürüyüşe çıkarıyor.

- Yeme, içme ve uyku saatlerinde titiz davranıyor.

- Çocuğuna düzenli olarak her gün kitap okuyor.

- Rahat davranıyor.