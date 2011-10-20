Türk anne-babaya şiddet cezası

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Avusturya’da Gençlik Merkezi tarafından iki çocuğu birden ellerinden alınan Türk anne baba zor günler yaşıyor. Çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne Havva Kale’ye 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı delillerin güçlü olmaması ve annenin ilk defa böyle bir suça teşebbüs etmesi nedeniyle paraya çevirdi. Havva Kale 8 bin Euro para cezasına çarptırıldı.Vorarlberg eyaletinin, Bregenz şehrinde yaşayan Havva-Yasin Kale çifti, 3 yaşındaki kızları Merve ve 1 yaşındaki oğulları Memati’nin ellerinden alınmasının haksızlık olduğunu söyledi.Havva Kale, çocuklarının elinden neden alındığını şu sözlerle anlattı: "Bana isnat edilen suçlama; o zaman 3 aylık olan bebeğimi darp ederek kafatasını çatlatmak... Hangi anne böyle bir vicdansızlık yapar. Bebeğime mamasını içirirken tıkandı, ben de panik içerisinde silkeledim. Aceleyle banyoya götürürken kapının kenarına başı çarptı. Oğlumu derhal hastaneye götürdüm. 2-3 gün sonra Gençlik Merkezi (Jugendamt) dan gelen görevliler, iki çocuğumu da alıp götürdüler. Sebebini sorduğumuzda ‘çocuklarınıza şiddet uyguluyorsunuz” dediler. Tam 8 aydır yavrularımı tekrar almak için uğraşırken mahkemeden bir de hapis cezası çıktı. Cezamı para cezasına çevirdiler."Yasin Kale ise "3 Aylık bebeğimize şiddet uygulamakla suçlandık ve eşim ceza bile aldı. Eşime isnat edilen suç kendi bebeğini döverek kafa tasını çatlatmak. Oysa eşim, çocukları için çırpınan bir anne. Biz bunları hak etmedik. Şu an iki yavrumuz Avusturyalı başka ailelerin yanında. Biz ise nereye, kime başvuracağımızı bilmiyoruz. Çaresiziz" diye dert yandı.