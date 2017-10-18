Türk-Alman dostluğu için çocuk kitabı: Stefan’ın Şeker Bayramı ve Ali’nin Noeli

Almanya’nın Herten kentinde yaşayan Eğitimci- Yazar Bahattin Gemici'nin “Stefan'ın Şeker Bayramı ve Ali'nin Noeli / Stefans Zuckerfest und Alis Weihnachten” adlı ikidilli kitabı Exil Verlag tarafından yayımlandı.

Türk- Alman ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde çocuklarımızın barış ve dostluk içinde birlikte yaşamalarını amaçladığını belirten Gemici, “Çocuklar bizim geleceğimizdir; onları önyargılardan, kin, nefret ve kıskançlıktan uzak yetiştirmeliyiz,” dedi.



Daha önce şiir, öykü, araştırma kitapları yayımlanan ve çeşitli ödüller alan Bahattin Gemici bu yeni kitabında Stefan ile Ali'nin anaokulunda bir kavga ile başlayan arkadaşlıklarını, birlikte Şeker Bayramı kutlamalarını, ardından Ali’nin Noeli kutlamak için yaptığı girişimleri ve aile içinde yaşanan tartışmaları yalın ve akıcı bir dille anlatıyor.

Türk- Alman ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde çocuklarımızın barış ve dostluk içinde birlikte yaşamaları için bu kitabı yazdığını belirten Bahattin Gemici şunları söyledi:

“İki tarafında birbirini yeterince tanımamaktan kaynaklanan, kökleri çok eskilere dayanan önyargıları ve korkuları var. Bunları aşmak gerekiyor. Türkiye ve Almanya dost olması gereken iki ülkedir. Bu dostluk iki ülkenin de yararınadır. Öykü kitabında Ali ile Stefanın her türlü önyargıdan uzak, saf ve temiz çocuk kalpleri ile kurdukları dostluk, aileleri de birbirine yakınlaştırıyor. Çocuklar bizim geleceğimizdir; onları önyargılardan, kin, nefret ve kıskançlıktan uzak yetiştirmeliyiz.”



Kavga ile başlayan arkadaşlık



Kitabın, Ressam Zeynep Demircioğlu tarafından renkli olarak resimlendiğini ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Yazar Bahattin Gemici içerik hakkında şu bilgileri verdi:

“Stefan ile Alinin anaokulunda bir kavgayla başlayan arkadaşlığı okul yıllarında da devam ediyor. İkisi de ilkokul üçüncü sınıfa gidiyor ve aynı sırayı paylaşıyorlar; birlikte ders çalışıyor, boş zamanlarını birlikte geçiriyorlar. Bir gün Stefan, Şeker Bayramının ilk günü ailesine haber vermeden gizlice Ali’nin evine gidiyor. Evdeki bayramlaşmadan sonra Aliyle birlikte Türklerin evlerini ziyaret ediyor; şeker ve para topluyor.

Şeker Bayramından kısa bir süre sonra her yerde Noel hazırlıkları başlıyor. Ali de Stefan gibi Noeli kutlamak; evlerine çam ağacı almak; ağacın altına hediye paketleri koymak istiyor. Alinin anne babası; “Oğlum biz Müslümanız, Noel Hıristiyanların bayramı. Biz sadece kendi bayramlarımızı kutluyoruz,” diyorlar ama Ali Noeli kutlamak için diretiyor. Sonuç ne oldu dersiniz? Sonucu merak ediyorsanız bu kitabı okumalısınız.”

Yazar hakkında



Bahattin Gemici, 1954te Ankara / Nallıhanda doğdu. Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulunu bitirdi. Ilgaz ve Kurşunluda iki yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümüne devam etti. 1976da turist olarak geldiği Stuttgartta çeşitli işlerde çalıştı. 1977den itibaren Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin Herten kentinde 36 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.

Dil Derneği ve Alman Yazarlar Birliği üyesi olan Gemici, F. Almanyada yaşayan Türk toplumunun eşit haklara kavuşması için verilen mücadeleye katıldı. Çok sayıda derneğin kurulmasında ve yönetiminde görev aldı. Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı çalışmalar yaptı. Yerel seçim hakkı için kampanyalar düzenledi. Almanyada ulusal kültürümüzü ve anadilimiz Türkçeyi yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kitapları:

Yarım Bırakma Türkünü (şiir), İlkokullar İçin Şiirler, Sing weiter dein Lied (şiir), schweigend... aufschreiend... (şiir), Esinti (şiir), Un-heimisch fremd (şiir), Şimdi vaktidir (şiir), Almanya Öyküleri, Gözden Irak (öykü), Önce Eğitim (araştırma), Gözden Irak (öykü), Der unbekannte Nachbar (öykü), Stefans Zuckerfest und Alis Weihnachten (öykü)

Ödüller:

Georg-Tappert-Ödülü (1983), Herten kenti ödülü (1985), 1989 ve 1992 yıllarında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Kültür Bakanlığı Edebiyat Bursu, 1996 yılında Köln Halk Yüksek Okulu VHSnin düzenlediği şiir yarışmasında birincilik ödülü, TRT-INT Ödülü (2003), Türkiyenin Sesi Radyosu Öykü Ödülü (2006)