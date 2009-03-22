Turizmde komik fiyat!

Marmaris'te üç yıldızlı bir otelin haftalık tatilinin 8.4 TL'ye düşmesine İngiltere’den ‘komik bir fiyat’ yorumu geldi.



İngiltere’de tur operatörlerinin müşterileri çekmek için görülmemiş fiyat indirimlerini yaptıkları belirtiliyor. The Sunday Times gazetesi, büyük tur operatorü Thomas Cook’un, Marmaris’teki üç yıldızlı bir otelde bir haftalık tatilini 3.46 sterlin (yaklaşık 8.4 lira) gibi ‘komik’ bir fiyattan satışa sunduğuna dikkat çekerken “Fiyat savaşları, Türkiye’deki 3.46 sterlinlik haftalık turu ile başlıyor’ başlığını kullandı.



Pazar günlerinde İngiltere’de yayınlanan The Sunday Times gazetesi, tur operatörlerince yaptığı görülmemiş indirimleri ‘fiyat savaşları’ olarak nitelendirdiği haberinde “Endişeli tur sektör patronları, satılmayan binlerce odayı doldurmaya çalışırken tur operatörleri, fiyatları görülmemiş düzeye indiriyor. Bazı sahil yerlerinde gecelik fiyatı kişi başına 49 peny (yaklaşıl 1.2 lira) gibi düşük’ diye yazdı.



En cazip tekliflerin, sadece otel sağlanan, uçuş ayrı alınan paketlerde olduğunu kaydeden gazete, bir örnek olarak mayıs ayı için 3.46 sterline satılan Marmaris’te üç yıldızlı bir otelde bir haftalık tatili gösterdi.



İngiliz gazetesi, çeşitli operatörlerin Mısır ve İspanya gibi ülkelerde de sundukları çok çekici paketlere dikkat çekildiği haberinde uçuş fiyatı eklendiğinde de tatil fiyatlarının hala çok ucuz olduğunu kaydetti. Haberde bir örnek olarak mayıs ayında Dalaman’a EaseJet ile giriş dönüş uçak biletinin 155 sterlinden satıldığına işaret etti.



Piyasadaki kapasite fazlasının hem tatilcilerin rezervasyon yapmak için beklemeleri hem de yurt içindeki tatil yerlerine artan ilgiye bağlandığı haberde İngiltere’de Weymouth için bilgi edinmek üzere yapılan başvuruların geçen yıla göre yüzde 78 arttığı, bazı kamp ve karavan yerlerinin okul tatili dönemi için şimdiden tamamen dolduğu da belirtildi.

