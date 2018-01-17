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Ekonomi

Turizmde batık kredilerin oranı yükseldi

Son 11 ayda tasfiye olunacak turizm alacakları 2 milyar TL'den 2.7 milyar TL'ye çıktı

17 Ocak 2018 02:36

Türkiye turizmi 2016’daki kriz yılını geride bıraksa da, 2017’de turizm batık kredilerinin tasfiye olunacak alacaklara oranının yüzde 3.51’den yüzde 3.94’e yükselmesi, şimdilik rahata çıkılmadığını gözler önüne serdi. Tasfiye olunacak turizm alacakları da 2 milyar TL’den 2.7 milyar TL’ye çıkarak, son 11 ayda yüzde 35 arttı.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, turist sayısı 2017’de toparlansa da gelirlerin istenen düzeyde olmaması, batık kredi oranlarını artırdı. Turizm kredilerinin tasfiye olunacak alacaklara oranı Kasım 2016’da yüzde 3.51 iken 2017’nin aynı döneminde yüzde 3.94’e yükseldi. Turizmde batık oranı 2015’te yüzde 3.2, 2014’te yüzde 3.13, 2013’te yüzde 3.1’di. 

Kasım 2017’de turizm nakdi kredileri 69.4 milyar TL’ye ulaşırken, tasfiye olunacak turizm alacakları 2.7 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam Aralık 2016’da 2 milyar TL idi. Batık kredi miktarı 11 ayda yüzde 35 arttı. Kasım 2017’deki batık rakamı, 2013’teki rakamın (900 milyon TL) ise üç katına ulaştı.

Tüm batık kredilerde turizmin payı 2016’da yüzde 3.3’ken Kasım 2017’de yüzde 4’e yükseldi. Bu oran 2013 yılında yüzde 3.1 idi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından 12 Ocak’ta açıklanan verilere göre, tüm nakdi krediler Kasım 2017 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 2 trilyon 240 milyar TL’ye ulaşırken, tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4.4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olurken, turizm sektörü 3.94’lük oran ile ikinci sıraya yerleşti.

Tüm tasfiye olunacak alacak miktarı, son 11 ayda turizme kıyasla yüzde 9.2 gibi sınırlı bir artış göstererek 62.4 milyar TL’den 68.2 milyar TL’ye yükseldi. Genel batık oranı da 2016’da yüzde 3.56 iken 3.20’ye geriledi.

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