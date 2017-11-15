İstanbul Valisi Şahin: Hep turizme ağırlık veriliyor, kültür ihmal ediliyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Hep şunu söylüyorum; Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da 'kültür' İle ilgilensinler. Hep 'turizm' tarafına ağırlık veriyorlar, kültür tarafı ihmal ediliyor" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sultanbeyli Belediyesi'nin tahsis ettiği binada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan 'Hamidiye Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Vali Şahin'in yanı sıra törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile muhtarlar, mahalle sakinleri ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler de hazır bulundu.

"Hep turizm tarafına ağırlık veriyorlar"

Vali Şahin, kütüphanenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'ne ve kütüphanelerin hayata geçirilerek sayısının artırılması konusundaki çalışmalarından ötürü de İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'a teşekkürlerini sundu. Şahin, "Hep şunu söylüyorum; Kültür ve Turizm Müdürlerimiz biraz da 'kültür' İle ilgilensinler. Hep 'turizm' tarafına ağırlık veriyorlar, kültür tarafı ihmal ediliyor" dedi.

“Ciddi bir seferberlik içerisinde"

Vasip Şahin şunları söyledi:

"Geleceğe taşıyan onun ayakta durmasını sağlayan birisi eğitim diğeri kültürdür. Öbürleri bunun üzerine kurulan üst yapıdır. Eğitim ve kültür olmadan medeniyet kuramazsınız. Medeniyet olmadan da zengin, güçlü bir devlet kurmanız mümkün değildir. Türkiye bu konuda ciddi bir gayret içerisinde gerek hükümetimiz gerek devletimiz gerek yerel idarelerimiz ciddi bir seferberlik içerisindedir." (DHA)