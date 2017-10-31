Turizm gelirleri geçen yıla göre arttı ancak 2015 değerlerinin altında seyretmeye devam ediyor

Türkiye’nin turizm gelirleri, 2017’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.6 artarken, 2015’in aynı dönemindeki değerlerin ise altında kalmaya devam etti.

Rusya’yla yaşanan uçak krizi ve terör saldırılarındaki artışın güvenlik kaygılarını tetiklemesiyle birlikte 2016’da son yılların en büyük turizm krizlerinden birini yaşayan Türkiye, geçen seneki rakamlara kıyasla yüzdesel olarak büyük bir ilerleme göstermiş gibi gözükse de, 2017 verileri kriz öncesi dönemin altında seyretti.

TÜİK’in yayınladığı verillere göre, temmuz-eylül döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 38.1 artarak 16 milyon 663 bin 265 kişi oldu. Türkiye’nin turizm geliri de aynı dönemde 11 milyar 391 milyon 666 bin dolara yükseldi. Turizm krizinin yaşandığı 2016’daki düşük rakamlarla kıyaslandığında yüzde 37.6’ya tekabül eden bu artış, pozitif bir gelişme olarak görülse de, TÜİK’in açıkladığı verilerin 2015 yılındaki rakamlarla kıyaslanması ise şöyle bir tablo ortaya koydu:

-2015 yılının 3. çeyreğinde Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 azalarak 12 milyar 294 milyon 189 bin lira oldu. Ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.9 artarak 17 milyon 408 bin 994 kişiye yükseldi.

Ziyaretçi sayısı düştü

-2016 yılının temmuz-eylül döneminde ise 2015’in 3. çeyreğine göre turizm gelirleri yüzde 32.7 azaldı ve TÜİK tarafından 8 milyar 227 milyon 9 bin dolar olarak açıklandı. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 30.7 azalarak 12 milyon 63 bin 311 kişiye düştü.

-2017 yılının 3. çeyreğinin verilerine gelindiğinde ise, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 37.6 arttığı gözlemlenen gelirler, kriz öncesi döneme göre 902 milyar 523 bin dolar (yüzde 7.3) düştü. Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı da 2017’nin temmuz-eylül aylarında 2015 verilerinin altında kaldı. Turist sayısı, 2017’nin 3. çeyreğinde 2015’in aynı dönemine göre 745 bin 729 kişi (yüzde 4.3) azaldı.

Türkiye turizmi, 2015 sonlarında Rus uçağının düşürülmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik, artan terör saldırıları ve yaşanan darbe girişimiyle 2016 yılında son yılların en kötü dönemlerinden birini geçirmişti. Doğruluk Payı sitesindeki verilere göre, 2016 yılında Türkiye’ye Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 76,2, Avrupa gelenler yüzde 31 ve OECD ülkelerinden gelenler ise yüzde 35,9 oranında azalma göstermişti.