Turizmdatabank: Turist kaybı 8 milyonu aşacak

Turizm Veri Bankası (Turizmdatabank), Türkiye turizminin 2016 yılı olası gelir kaybının 10 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Turist kaybının ise 8 milyonu aşacağı belirtiliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; 2016 yılının kesinleşen 4 aylık turist verileri dikkate alınarak yapılan tahminlerde; Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi ve turist sayısı yüzde 16,5 düşüşle, 6 milyon 967 binden 5 milyon 816 bine gerilediği ifade edildi.

Kayıplar artmaya devam ediyor

Turizmdatabank tarafından yapılan Krizden Sonra Türkiye Turizmi Araştırması’nın mayıs ayı revize bulguları; Türkiye’ye Almanya’dan gelenlerin sayısı yüzde 21,4 düşüşle 929 binden 730 bine indiğini gösterdi. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 67,6 gerileyerek 300 binden 97 bine indi.

4 aylık dönemde, bazı Arap ve Körfez ülkeleri ile İsrail, İran ve Ukrayna gibi pazarların dışında ciddi düşüşler yaşanırken, kayıplar artmaya devam ediyor.

Yapılan incelemelere göre; kötü senaryoda 7,4 milyon turist ve 8,7 milyar Dolar gelir kaybedecek olan Türkiye'nin, iyimser senaryoda da 6,3 milyon turist ve 7,5 milyar Dolar gelir düşüşü yaşayacağı belirtildi.