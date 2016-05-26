Turizm gelirleri azalıyor, otellerdeki doluluk alarm veriyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜRBO) Başkanı Timur Bayındır; sektörün Mayıs ayı performansının ardından, turizmde bu yıl çift haneli daralma yaşanmasının kesinleştiğini söyledi.

Yaz dönemine ilişkin rezervasyonlarda da kayda değer bir iyileşme yaşanmaması ve fiyat düşüşleri nedeniyle önümüzdeki aylarda gelirlerdeki düşüşün daha da hızlanacağını tahmin ettiklerini belirten Bayındır; yıl sonu gelir hedeflerine ulaşılmasının mümkün görünmediğini ifade etti.

Reuters'a değerlendirmede bulunan Bayındır, resmi rakamların ilk üç aya işaret etmesine karşın, sektörün Nisan ve Mayıs performansının da önümüzdeki döneme ilişkin iyi sinyal vermediğini söyledi.



Birçok ülkenin vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarması nedeniyle Türkiye'ye turist gelişi maalesef olmuyor. Turistlerin gelmemesi tamamen güvenlik ve imaja dayalı" dedi.

Doluluk oranları yüzde 52.2'ye geriledi

TÜROB verilerine göre, Nisan ayında Türkiye genelinde otellerin doluluk oranları geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 66.9 seviyesinden yüzde 52.2'ye geriledi.

Aynı dönemde İstanbul'daki otellerin doluluk oranları ise yüzde 74 seviyesinden yüzde 50.3'e düştü. Bu düşüş, son 10 yılın en sert düşüşü oldu.

Yerli turistle telafi mümkün değil

Turizmdeki kayıpların yerli turistle telafi edilmesinin mümkün olmadığını belirten Bayındır, hükümetin sektörü desteklemek için getirdiği teşvikleri ise olumlu bulduklarını; ancak yeterli görmediklerini söyledi.

Bayındır ayrıca, sektörün bu zor döneminde gelen asgari ücret artışı nedeniyle sektördeki birçok tesiste de yüzde 25'e varan istihdam daralmaları gözlendiğini söyledi.