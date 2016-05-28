Nisanda Türkiye’ye gelen turist sayısında 17 yılın en büyük düşüşü yaşandı

Fiyatlarda büyük ölçüde indirimler yapılmasına rağmen Türkiye’ye gelen turist sayısı nisan ayında da düşmeye devam etti. Türkiye’ye nisanda gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 28’lik düşüşle 1.7 milyona inerken bu kayıp 17 yıl aradan sonra gerçekleşen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Rus turistteki kayıp yüzde 80, Alman turisteki kayıp yüzde 35’i bulurken sektör acil çözüm bekliyor.

Son dönemlerde Rusya ile yaşanan kriz, Suriye sınırında yaşanan çatışmalar veTürkiye’de patlayan bombalar en çok turizm sektörünü etkiledi. Kültür ve

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre nisan ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 28’lik düşüşle 1 milyon 753 bin 45 oldu.

Yaz sezonun yaklaşmasıyla birlikte turizmde yaşanan kayıplar daha da belirginleşmeye başladı. Bir çok otelve seyahat acentesi yöneticisi uzun süredir turizmde yaşanan sıkıntılara vurgu yaparken, önlem alınmazsa yaz sezonunda turist rakamlarının daha da düşebileceğini söyledi.

Düşük fiyat da etkilemedi

2015’te 36 milyon 240 bin turist Türkiye’ye gelirken, 2016’da yaşanacak toplam kaybın yüzde 20’yi bulabileceğini belirten sektör temsilcileri, asıl tehlikenin ise

turizm gelirlerinde yaşanabileceğini söyledi. Turist sayısındaki düşüş sebebiyle bir çok otelin fiyat kırdığını hatırlatan yetkililer, buna rağmen düşüşün önlenemediğini kaydetti. Yılın ilk 4 ayına bakıldığında da yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş yüzde 16’yı aştı.

Söz konusu dönemde Türkiye gelen kişi sayısı 5 milyon 816 bin 522 olarak gerçekleşti. Reuters’ın verdiği bilgiye turizmde, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından bu yana en büyük düşüş yaşandı. Öcalan’ın yakalanması sonrasında başlayan eylemlerin de etkisiyle 1999 yılının Nisan ve Mayıs aylarında gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30’un üzerinde düşüş yaşanmıştı.

Almanlar ve Ruslar kayıp

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Rusya’daki kayıp yüzde 79.28 oldu. 2015 Nisan’da 149 bin 879 Rus turist tatil tercihini Türkiye’den yana yaparken, 2016’nın aynı ayında bu saı 31 bin 50’ye kadar geriledi. Geçen yılın ilk 4 ayında gelen Rus turist sayısı 300 bin 719’ken, 2016 Ocak-Nisan döneminde 97 bin 177 kişi olarak gerçekleşti. İlk 4 aydaki düşüş yüzde 67’yi aştı.

Bir diğer dikkat çekici düşüş ise Almanya’dan gelen turistlerde yaşandı. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke konumunda Almanya’dan gelen turist sayısında ilk 4 aylık dönemde yüzde 21.46’lık düşüş olurken, turist sayısı 929 bin 429’dan 730 bin 16’ya geriledi. 2015-2016 yılı nisan aylarını karşılaştırmasına bakıldığında ise yüzde 35.43’lük düşüş yaşandı. Söz konusu dönemde Almanya’dan gelen turist sayısı 381 bin 346’dan 246 bin 226’ya düştü. İngiltere’den 2015 nisan ayında Türkiye’ye 136 bin 536 kişi gelirken, 2016’da 103 bin İngiliz Türkiye’yi tercih etti. İlk 4 aydaki düşüş ise yüzde 14’ü aştı. Ocak-Nisan döneminde Türkiye gelen İngiliz Turist sayısı 281 bin 306’dan 240 bin 118’e geriledi.

"Sıkı çalışıp atlatacağız"

Turizmde yaşanan sıkıntılı sürecin aşılması için hep birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, “2016 bizim için bir türbülans yılı. Sağ salim bu türbülanstan çıkacağız. 2017 için çok iyi hazırlanmalıyız. Bu dönemde hükümet de sektör de elinden geleni yapıyor. Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. Randevu talep ettik. Sıkı çalışarak bu süreci atlatacağız” dedi.