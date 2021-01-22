Turizmciler, "Çalışanlarımızı biz aşılayalım" dedi; önerilerini Sağlık Bakanlığı'na sundular

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, turizmcilerin artık model üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve sektör çalışanlarını kendilerinin aşılamak istediklerini yazdı.

Yılmaz yazısında, "Pandeminin etkilediği sektörlerin başında gelen turizmciler; elleri kolları bağlı vaziyette aşı yolu gözlemek istemiyorlar. Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Akdeniz Otelciler Birliği (AKTOB) sektör çalışanlarının aşılanması için gerekli finansmanın sektör tarafından karşılandığı 'bir model' üzerinde görüş birliği oluştu." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, "Bir öneri geliştirdiler. Önerilerini Sağlık Bakanlığı'na sundular. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Bakalım iki dudağı arasından hangi cümleler dökülecek…" ifadesini kullandı.