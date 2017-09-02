Turizm meslek liselerinden 'alkollü içki' dersinin kaldırılmasına tepki yağıyor

Mersin'in turizm sektörü temsilcileri ve eğitimciler, turizm meslek liselerinde "Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama" dersinin 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdi.

Sol'da yer alan habere göre 2-6 Aralık 2014’te Antalya’da düzenlenen 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararla turizm meslek liselerinde "Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama" dersinin kaldırılması, ilk kez 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Numan Olcar, alınan kararın yanlış olduğunu savundu. Olcar şunları ifade etti:

“Çünkü sonuçta mutfak, hizmet ve servis turizmin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, otellerimiz, gelişen turizm dünyanın sayılı yerlerine gelmiş otellerimizde hizmet en önemli konulardan bir tanesidir. Barmenlik de bunun içerisinde önemli bir konudur. Bunun da doğru ve bilinçli olarak yapılması lazım. Bunu devletin veya sektörün belirlemiş olduğu müfredatın doğru olarak uygulanması lazım. Bir ressam yetiştiriyorsunuz elinden fırçayı alıyorsunuz."

"Eğitimde gericileşme devam ediyor"

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu da eğitimdeki gericileşme adımlarının hızla devam ettiğini, bunun ilk adımlarının da kamuoyunun 4+4+4 diye bildiği yasa tasarısından bu yana hızlandığını öne sürdü.

Muşlu şöyle konuştu:

“Orada alınan kararlarla bugün ülkemizde birçok okul imam hatipleştirilmiş durumda. İmam hatip olmayan okullarda da son müfredat değişikliği ile birlikte içeriği, müfredatı ile birlikte imam hatipten bir farkı kalmadı. En son 19’ncü Milli Eğitim Şurası’nda karar altına alınan turizm meslek liselerinde 'Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama' dersinin müfredattan çıkarılması ile birlikte, aslında turizm alanı için oldukça önemli olan barmenlik mesleğinin ortadan kalkması durumu söz konusudur. Turizme bu kadar yatırım yapan, turizm gelirlerinden bu kadar beklentisi olan bir ülke açısından, eğitim alanında böyle bir dersi ortadan kaldırarak hem eğitimdeki gericileşmeye bir mesafe aldırma, hem de turizm sektörünü bu noktada darbeleme ülkemiz açısından oldukça olumsuz bir durumdur."