Turizm Bakanı'nın İsrail ziyaretinde 2 gerilim: Yahudi yerleşimleri yasasına onay; Gazze'ye hava saldırısı!

Mavi Marmara krizi sonrasında İsrail’i Türkiye’den ziyaret eden ilk bakan olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın gezisine, İsrail’in Yahudi yerleşimlerini meşrulaştıran yasa tasarısı ve Gazze’ye düzenlenen hava saldırısı damgasını vurdu. Avcı’nın ziyaretinin sürdüğü sırada Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in kararını ‘şiddetle kınayan’ bir açıklama yaptı. Avcı, İsrail’in saldırısı nedeniyle Hamas’tan bir misilleme gelme ihtimali ile olarak "Gazze’ye ilişkin, Hamas tarafının ben Tel Aviv’deyken böyle bir şeye kalkışacağına ihtimal vermiyorum" dedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci kapmasında 7 yıl aradan sonra Tel Aviv’deki Akdeniz Turizm Fuarı’na katılmak için İsrail’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Avcı’nın bu önemli ziyaretine İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerini onaylaması damga vurdu. Avcı, fuar öncesi İsrailli mevkidaşı Yariv Levin ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında turizm fuarından öte Knesset’in aldığı karar ile İsrail’in önceki gece ve dün sabahki Gazze’ye yönelik saldırıları gündemi oluşturdu. Avcı ile Levin, Knesset’in kararı konusunda farklı açıklamalarda bulundu.

"Ben varken Hamas vurmaz"

Avcı, İsrail’in saldırısı nedeniyle Hamas’tan bir misilleme gelme ihtimali ile Knesset’in kararının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Gazze’ye ilişkin, Hamas tarafının ben Tel Aviv’deyken böyle bir şeye kalkışacağına ihtimal vermiyorum. Tabi Türkiye’ye döndükten sonra bunun aslını esasını ayrıntılarını öğrenme şansımız olacak ama şunu söyleyeyim biz bu tür şeyler olmasın diye bugün de buradayız. Gerek Gazze’deki gerek İsrail’deki yöneticilerin provokasyona gelmeyecek kadar tecrübe sahibi olduklarını, bölge dengelerini bildiklerini ve kolladıklarını biliyorum. Ama aynı zamanda bizim attığımız bu adımlardan rahatsız olanların olduğuna da biliyorum, karşılıklı da biliyoruz, Gazze’deki yönetici kardeşlerim de bunu bilirler. Dolayısıyla ben bu tür provokasyonların barışın ve istikrarın önünde engel olamayacağını belirteyim. Yarın (bugün) Filistin’e geçeceğiz, Filistin kültür bakanı ve turizm bakanı ile görüşmelerim olacak. Ama biliyorum ki, Türkiye bütün imkanlarıyla Filistin ve İsrail arasındaki sorunların barışçı çözümü içinde elinden geleni göstermeye devam ediyor."

İsrail Turizm Bakanı Levin ise Knesset’in kararının doğru olduğunu savunarak, "Bu yasa demokratik bir şekilde geçti. İsrail Yüksek Mahkemenin de bu demokratik kararı kabul edeceğini ümit ederim" dedi.

Tatiline iddiaya girdiler

Avcı, Yahudi yerleşim kararı ile ilgili İsrailli mevkidaşı Levin’le iddiaya da girdi. İddianın nedeni, Avcı’nın söz konusu kararı Yüksek Mahkeme’nin bozacağını, Levin’in ise bozmayacağını düşünmesi. Yüksek Mahkeme kararı bozar ise İsrailli Bakan, Avcı’yı İsrail’de tatil için ağırlayacak. Bozmaz ise bu kez Avcı, Levin’e Antalya-Kemer’de tatil ısmarlayacak. Levin balayını Kemer’de geçirmiş. İki bakan turizmin arttırılmasını da konuştu. Türkiye’nin hedefi, kriz öncesi gelen 600 bin İsrailli turist sayısının üzerine çıkılması.

"Kalın kırmızı çizgi ihlal edildi"

- İsrail parlamentosu, Batı Şeria’daki Filistin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş 4 bin konutluk yerleşimlere meşruiyet kazandıran bir yasayı kabul etti.

- BM’nin Ortadoğu Barış Özel Temsilcisi Nickolay Mladanev, kararın çok tehlikeli bir emsal teşkil edebileceğini söyleyerek, “İlk kez İsrail parlamentosu işgal altındaki Filistin topraklarıyla ve özellikle de mülkiyetle ilgili bir karar çıkarıyor. Bu kırmızı kalın çizginin ihlalidir” diye konuştu.

- Filistin yönetimi sözcüsü Nebil Ebu Rdeneh, kararın bölgede istikrarsızlık ve kaosa yol açabileceği uyarısı yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “Knesset’in Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya ilişkin onayı, uluslararası hukuka aykırı” dedi.

- Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, “İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz” dedi.