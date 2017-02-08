İsrailli bakan: Bir sonraki savaş yakın!

İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett, Gazze'ye yönelik bir savaşın uzak olmadığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Benett, "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir. Hamas, hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor" dedi.

Gazze ve Lübnan'da İsrail'in varlığına yönelik tehditlerin devam ettiğini iddia eden Benett, "İsrail sert bir şekilde karşılık vermeli. İsrail'in savaşı beraberlikle sona erdirmesi değil zafer kazanması gerekir" diye konuştu.

“Hamas ile savaşa hazır olmalıyız”

İsrail ordu radyosuna açıklama yapan İsrail İskan Bakanı Yoav Galant da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız" ifadesini kullandı. Galant, bu gibi çatışmaların ilgili tarafının, tüneller kazan ve İsraillilere saldırıları sürdürmek için roketler üreten Hamas olduğunu ileri sürdü.

Hamas, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

14 saldırı; 3 Filistinli yaralı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dünden bu yana Gazze'ye 14 saldırı düzenlediği, saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü bildirilmişti.