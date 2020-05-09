Turizm Bakanı Mehmet Ersoy söz verdi: Olimpos gibi bir değerin bozulmasına ben de izin vermem

Ünü dünyaya yayılan Antalya Kumluca’daki Olimpos’la ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı. Bazı alanlar 1. derece sit statüsünden 3. derece site dönüştürüldü. Olimpos'ta yapılaşmanın başlayacağı yönünde eleştirilerin ve tepkilerin ardından açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Olimpos gibi bir değerin bozulmasına ben de izin vermem” diye garanti verdi. Bakan Erdoy, alternatif turizm destinasyonu olan ağaç evler kısmının 3. derece sit olarak belirlendiğini ifade etti.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Bakan Ersoy, “Olimpos Kazı Başkanlığı’nın teklifiyle 2017 yılında 1. derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik sit sınırı olarak belirlenmiş ve elde edilen ilk verilere göre 1. derece arkeolojik sit sınırı büyütülmüştür. Alternatif turizm destinasyonu olan ağaç evler kısmı ise 3. derece sit olarak belirlenmiştir. Olimpos gibi bir değerin bozulmasına müsaade etmem. Teknik ekiplere talimat verdim. Aykırı uygulamalar olması halinde bugüne kadar yapıldığı gibi bugün de gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Beydağları (Olimpos) Milli Parkı içindeki alanlar, 1. derece sit olarak korunurken, pansiyonların bulunduğu ve 2. derece sit alanı olan bölgenin sit derecesi 3’e düşürüldü. Çıralı, Adrasan ve Faselis’in de içinde bulunduğu bölgenin sit derecesi ise 1. derece arkeolojik sit olarak kaldı.