Turizm Bakanı Ersoy'un eşinin Van'daki çığ faciası sırasında eğlendiğini gündeme getiren Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Van'da yaşanan çığ faciası sırasında Kars'ta eğlenceye katıldığına dair görüntüleri gündeme getiren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Barış Yarkadaş, Pervin Ersoy'un avukatının suç duyurusunda bulunduğu bilgisini Twitter hesabından paylaştı.
Yarkadaş sosyal medya hesabından"Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşinin "tarihi kilisede Aslı Hünel'in söylediği şarkılara eşlik ettiğini ve eğlendiğini gösteren videoyu yayınlamam üzerine, avukatı "meslek etiğine aykırı" bir açıklama yaparak, hakkımda suç duyurusunda bulunduklarını belirtmiş" diye yazdı.
Kendisinin de Karslı olduğunu belirten Yarkadaş, "Eğlence videosunu memleketim Kars'la ilgili gelişmeleri internette tararken şans eseri gördüm. Üstelik video gizli saklı da değildi. Eğlence görüntülerini aynı gezinin organizatörlerinden olduğu anlaşılan Gelecek Partisi Kurucusu Ömer Faruk Başaran'ın eşi Evrim Kırmızıtaş Başaran yayınlamıştı" dedi.
Yarkadaş konuyla ilgili açıklamasında Ersoy'un avukatına cevap olarak şöyle dedi:
Ne Olmuştu?