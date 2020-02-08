Turizm Bakanı Ersoy'un eşinin Van'daki çığ faciası sırasında eğlendiğini gündeme getiren Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Van'da yaşanan çığ faciası sırasında Kars'ta eğlenceye katıldığına dair görüntüleri gündeme getiren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Barış Yarkadaş, Pervin Ersoy'un avukatının suç duyurusunda bulunduğu bilgisini Twitter hesabından paylaştı.

Yarkadaş sosyal medya hesabından"Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşinin "tarihi kilisede Aslı Hünel'in söylediği şarkılara eşlik ettiğini ve eğlendiğini gösteren videoyu yayınlamam üzerine, avukatı "meslek etiğine aykırı" bir açıklama yaparak, hakkımda suç duyurusunda bulunduklarını belirtmiş" diye yazdı.

Kendisinin de Karslı olduğunu belirten Yarkadaş, "Eğlence videosunu memleketim Kars'la ilgili gelişmeleri internette tararken şans eseri gördüm. Üstelik video gizli saklı da değildi. Eğlence görüntülerini aynı gezinin organizatörlerinden olduğu anlaşılan Gelecek Partisi Kurucusu Ömer Faruk Başaran'ın eşi Evrim Kırmızıtaş Başaran yayınlamıştı" dedi.





Yarkadaş konuyla ilgili açıklamasında Ersoy'un avukatına cevap olarak şöyle dedi:

Pervin Ersoy'un avukatı iseniz, müvekkilinizin kişilik haklarına yönelik bir hakaret, iftira ya da aşağılama varsa buna ilişkin başvuruyu yapar ve konuya ilişkin hukuki gerekçeyi anlatan bir duyuru yayınlarsınız. Yayınladığınız açıklama, mesleğinizin etiğine aykırıdır. Avukatlar müvekkilleri ile ilgili açıklama yapmak zorunda kalırsa, 'müvekkilini kutsamaz, orantılı konuşur ve durumun net tespitini yapar.' Bu sizin mesleğinizin temel kurallarından biridir. Size bunu hatırlatmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Avukatların açıklamasına göre, Aslı Hünel tarihi kilisenin "akustiğini" Pervin Ersoy ve 59 arkadaşına gösteriyormuş? Neresinden tutsan elinde kalan bu açıklama, bir de dava tehdidi ile bitiyor. Avukatlara tavsiyem, bir dava da AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'e

açmaları... Zira ben o görüntüleri yayınladıktan sonra Metiner "Bu tam bir rezalettir" diye yazdı. Umarım hakkımdaki şikayet davaya dönüşür. Biz de davada bu gezilerin kim tarafından organize edildiği, katılımcıların tur şirketine kaç TL ödediğini ve bu gezilere ilişkin diğer bilgileri açığa çıkarma şansına kavuşuruz. 38 cana rağmen geziyi iptal edememenin ticaretten başka bir izahı var mı sizce de?