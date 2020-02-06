Turizm Bakanı'nın eşinin çığ faciası yaşandığı sırada, Kars'ta gittiği eğlenceye ait görüntüler AKP'yi karıştırdı

Gazeteci Barış Yarkadaş, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşinin, Van'da yaşanan çığ faciası sırasında eğlence yapılan bir ortamda bulunmasına tepki gösterdi. Yarkadaş'ın paylaşımını alıntılayan eski AKP milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner de görüntülere tepki göstererek, "Bakan eşinin bu görüntülerinden utanç duydum... Biz bu değiliz" yorumunu yaptı.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un, Van'da yaşanan çığ faciası ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası gündemdeyken Kars'ta yapılan bir eğlenceye katılması tepki çekti. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan eski CHP'li vekil gazeteci Barış Yarkadaş, duruma tepki göstererek, "Kurban Bayramı'nda yardımcısına 100 dolar verip elini öptüren Pervin Hanım, çığ altında kalan 33 yurttaşımızın cenazeleri bile kalkmamışken, Kars'ta 'vur patlasın çal oynasın' diyerek eğleniyor" dedi.

Yarkadaş'ın paylaşımını alıntılayan eski AKP milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner ise görüntülere tepki göstererek, "Tam bir rezalet... Ekrem İmamoğlu’nunkinden bin kat daha utanç verici bir durum... Şiddetle ve hiddetle kınıyorum! Reis’in davasına/partisine darbe vurmak için başka bir şey yapmaya gerek yok... Bakan eşinin bu görüntülerinden utanç duydum... Biz bu değiliz... Çok yazık" yorumunda bulundu.

Görüntülere yönelik tepkilerin sosyal medyaya yansıması üzerine Ersoy Instagram hesabından, siyah zemin üzerine "Yaşadığımız üzüntüler yüzünden paylaşımlarıma ara veriyorum" yazılı bir paylaşım yaptı.