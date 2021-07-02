Normalleşme sürecine girilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan ilçede, trafik felç olurken sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların çalışma saatlerinin normale döndüğünün açıklanmasının ardından Bodrum turist akınına uğradı.

Pandemi sürecinde başlayan nüfus artışı nedeniyle ilçe nüfusu 700 bini aşmıştı. Yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı.

1 Temmuz'da araçlarıyla yola çıkan yerli turistlerinde Bodrum'a ulaşmasıyla birlikte İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 4 kilometrelik yolu 1 saatte geçebilen vatandaşlar çileden çıktı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, 1 Temmuz itibariyle akın akın turistlerin Bodrum'a geldiğini ifade ederek, "Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum'a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor" dedi.

Trafikte adım adım ilerlediklerini söyleyen Şahin, "Bunun için Bodrum'a gelecek olan yerli turistler özellikle havayollarını ya da otobüsleri kullansınlar. Stresten kaçan turistler trafikte büyük bir stres yaşıyor" diye konuştu.

Bodrum'da ciddi bir yoğunluk oluştuğunu söyleyen 25 yıllık turizmci Geylani Dursunoğlu ise otel doluluklarının yavaş yavaş arttığını ifade ederek, "Hem iç pazar, hem dış pazar 1 Temmuz itibariyle yoğunluk oldukça arttı. Rezervasyonlar oldukça hızlı gelmeye başladı. Şimdiden bayram hazırlıklarına başladı. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz" dedi. (İHA)