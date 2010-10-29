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Yaşam

Turistleri selamlayan kutup ayısı

Kuzey Kutbu'nda yaşayan dost ve şöhret canlısı kutup ayısı turistleri gördüğü zaman ayağa kalkıyor ve onlara el sallıyor.

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Kuzey Kutbu'nda yaşayan dost ve şöhret canlısı kutup ayısı turistleri gördüğü zaman ayağa kalkıyor ve onlara el sallıyor.


 
Soğuk bölgenin sıcak kanlı ayısını 54 yaşındaki İsveçli fotoğrafçı Hans Strand görüntüledi. İlgi düşkünü ayı insanları gördüğü zaman kardan yatağından dışarı çıkıp iki ayağının üzerine kalkıyor ve sağ patisini havaya kaldırıyor.

Fotoğrafçı güvertede manzarayı izlerken birden buzun arkasında bir kafanın belirdiğini ardından bu kafanın henüz yeni uyanan ve esneyen kutup ayısına ait olduğunu fark ettiğini söyledi. 



Etraftakilerin ilgisinden gayet memnun olan ayı 2 kez kalabalığı selamlamış ancak fotoğrafı yakalamak üçüncü seferde mümkün olmuş.

Yaşadığı ilginç anlar hakkında şaşkınlığını gizlemeyen Strand, "Gözlerime inanamadım. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.

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