Turistler, çaldıkları kalıntıları "Pompeii'nin laneti" korkusuyla geri yolluyor

Övgü Pınar

İtalya'daki antik Pompeii kentinden taş parçası ya da tarihi eser kalıntısı çalan turistler "uğursuzluk" getirdiği gerekçesiyle bu çalıntıları iade ediyor.

Pompeii'deki kazılardan sorumlu Profesör Massimo Osanna'nın açıklamasına göre, son yıllarda çok sayıda turist buradan çaldıkları parçaları bir mektup eşliğinde geri gönderdi.

Turistlerin çaldıkları bu parçaları iade sebebi ise "kendilerine uğursuzluk getirmeleri".

Profesör Osanna'nın İtalyan basınıyla paylaştığı mektuplarda, bazı turistlerin kötü şans getirdiği gerekçesiyle, bazılarınınsa yaptıklarından pişman olarak özür dilediği ve çaldıkları parçayı iade ettiği görülüyor.

"Yolda kaldık, karımın parmağı kırıldı"

ABD'li bir turist, mektubunda şöyle diyor:

"Geçenlerde karımla İtalya'yı ziyaret ettik ve Pompeii turuna çıktık. Karım, Amerika'daki tanıdıklarımıza göstermek için bir volkanik kaya parçası aldı. Bu kaya parçasını almasından sonra büyük uğursuzluklarla karşılaştı....

"Önce Pompeii'deki tur otobüsümüz bizi almadan gitti, Sorrento'ya kadar kendi başımıza dönmek zorunda kaldık. İki gün sonra karım Floransa'da ayak parmağını kırdı ve İtalya tatilinin geri kalanını koltuk değneğiyle geçirmek zorunda kaldı. Bana bir iyilik yapıp bu taşı Pompeii'nin kalıntılarındaki yerine koyar mısınız? Sanırım daha da ciddi şeyler olmadan evine dönmek istiyor."

İtalyanca yazılmış bir mektupta da "İtalya'dan götürdüğüm bu kiremit parçalarının bana kötü şans getirdiğinden eminim. Uğursuzluktan kurtulmak için onları evine yolluyorum" deniliyor.

Bir başkası da, ölen babasının eşyaları arasında bulduğu bir eser parçasını müzeye konulmak üzere yollamaya karar verdiğini söylüyor ve babası adına özür diliyor.

Geri gönderilen parça ve mektuplarla sergi

Pompei kazılarından sorumlu Profesör Osanna, 1960'lardan itibaren Pompeii'deki kazı alanlarından binlerce parçanın çalındığını ve 1990'lardan itibaren de bu çalıntı parçaların uğursuzluk getirdiği efsanesinin yayılmaya başladığını anlatıyor.

Osanna, mozaik parçaları, deniz kabukları, paralar, volkanik taşlar gibi parçaları çalan ancak daha sonra pişman olan turistlerden yüzlerce mektup aldıklarını belirtiyor.

Osanna, iade edilen çalıntı parçalar ve özür mektuplarından oluşan "Pompeii'den götürdüklerim" başlıklı bir sergi açmak istediğini söylüyor.

Antik Roma kenti Pompeii, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik külün altına gömülerek yok olmuştu.

Yaklaşık 1700 yıl boyunca kayıp durumda olan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan antik kent, her yıl yaklaşık 2.5 milyon turist çekiyor.