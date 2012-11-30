Turistler boğaza düştü!

İstanbul'da Boğaz turuna çıkan Hindistan uyruklu 4 turist fotoğraf çekmek çıktıkları platformun kırılmasıyla denize düştü. Turistler balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaza, Rumelihisarı açıklarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Kabataş'tan hareket eden teknenin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yaklaştığı sırada 4 turist hatıra fotoğrafı çekmek için 'su üstü radarının' bağlı olduğu platforma çıktı. Platformun kırılmasıyla turistler denize düştü.

Bir süre yüzen turistleri yakınındaki balıkçılar kurtardı.

Karaya çıkarılan turistler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turistlerin durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Teknede bulunan diğer turistlerin ise otobüslerle kaldıkları otellere götürüldüğü bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.