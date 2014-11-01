Turistik uzay gemisi çöle çakıldı!

Virgin Galactic'in uzay turizm füzesi olan “SpaceShipTwo” (Uzay Gemisi 2) test uçusunda bilinmiyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

ABD'de bir hafta içinde gerçekleşen ikinci uzay aracı kazası California'da meydana geldi. NBC'ye bağlı yerel televizyon kanalı KGET haberine göre, Virgin Galactic'in turizm füzesinin işletmesini yapan Mojave Air ve Space Port firması CEO'suna dayandırılan haberde, Uzay Gemisi 2'nin kaza yaptığı bildirildi. Uzay gemisinde bulunan iki pilottan biri hayatını kaybederken diğerinin ağır yaralandığı açıklandı. ABD'de bir hafta içinde meydana gelen ikinci uzay aracı kazası oldu.

Virgin Galactic firmasının Twitter mesajında ise “havada bir anormallik deneyimi” yaşandığı bildirildi. Uçuşun yapıldığı Kern şehri İtfaiye Teşkilatı'nın raporunda uzay gemisinin Mojave Çölü'ne doğru gittiği belirtilirken, California Otoyal Devriyesi de Cantil bölgesinde bir kaza raporu olduğunu bildirdi. Virgin Galactic'e ait ilk 'özel mülkiyetli' uzay gemisi olan Uzay Gemisi 2'nin geliştirilmesi ve uçuş denemeleri, Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Mojave Çölü'nde gerçekleştiriliyor. Uzay gemisi ilk uçuş denemesini 2010'da yapmış, uçuş 25 dakika sürmüştü.