Turist sayısı 2012'de 1 milyarı aştı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yaptığı yıllık anketin sonuçlarına göre , uluslararası turist sayısı 2012 yılında yüzde 4 oranında artış göstererek 996 milyondan 1 milyar 350 bine ulaştı. Uluslararası turist sayısının 2013 yılında da yaklaşık yüzde 3 veya 4 oranında yükseleceği tahmin ediliyor.

Turist sayısında yılın en büyük büyümesini kaydeden Asya Pasifik bölgesinde yüzde 6,5 oranında artışla yabancı turist sayısı 14 milyona ulaştı. Gelişmiş ekonomilerdeki yüzde 3,6'lık artış oranına karşılık kalkınmanın eşiğinde olan ülkelerdeki yabancı turist sayısı yüzde 4,1 oranında yükseldi.

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai yaptığı basın toplantısında, 2012'nin, Euro Bölgesi'nde başta olmak üzere tüm dünyada, ekonomik istikrarsızlıkla geçen bir yıl olmasına rağmen turizmin ayakta kalabildiğini ifade etti.



Ortadoğu turist kaybediyor



2011 ile kıyaslandığında, yabancı turist sayısında düşüş yaşanan tek bölgenin Ortadoğu olduğu bildirildi. Özellikle Mısır ve Suriye gibi turist çeken bölgelerde yaşanan siyasi istikrarsızlık yabancı turist sayısının yüzde 2 oranında düşmesine neden oldu.

Dünya Turizm Örgütü, bu yılki en büyük artışın Asya ve Afrika'da gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Ayrıca 2010 ile 2020 arasında uluslararası turist sayısındaki artışın ortalama yüzde 3,8 olacağını bildiren örgüt, yabancı turist sayısının 2030 yılında 1,8 milyara ulaşacağını öngörüyor.

(Deutsche Welle Türkçe)