Turist rehberlerinden Louvre Müzesi'nin önünde Mona Lisa'lı protesto

Koronavirüs salgını önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte yeniden açılan Louvre Müzesi önünde protesto düzenleyen turist rehberleri, hükümetten kendilerine özel kurtarma paketi talep etti.

Fransa'nın başkenti Paris'in sayısız kültürel varlıklarının en önde gelenlerinden biri olan Louvre Müzesi, Koronavirüs salgını önlemlerinin gevşetilmesinin ardından sıkı sağlık kurallarının eşliğinde kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Sputnik'in haberine göre onlarca turist rehberi de ellerinde Louvre Müzesi'nin en tanınan hazinesi Mona Lisa portresinin fotoğraflarıyla protesto gösterisi düzenledi. Müzenin önündeki cam piramidin etrafında toplanan turist rehberleri Koronavirüs salgını nedeniyle turistlerin sayısında büyük düşüş yaşanırken hükümetin kendilerine yardım etmesini talep etti.

"Hükümet fonlarından yararlanamıyoruz"

Fransız hükümeti mayıs ayında turizm sektörünü kurtarmak için 18 milyar Euroluk paket açıklamıştı, ancak protestocu rehberler kısa vadeli iş sözleşmeleriyle çalıştıklarından büyük maddi zorluğa düştüklerini ve hükümet fonlarından yararlanamadıklarını söyledi.

Ağız kısmına çarpı atılmış maske takan protestoculardan Margot Schmitz "Sesimiz duyulmuyor, hükümet bizi duymazdan geliyor" dedi.

Yeniden açılışta 7 bin ziyaretçi bekleyen ancak daha sonra salgın öncesi dönemdeki ziyaretçi sayısının beşte biriyle devam edeceklerini öngören müze yönetimi, 4 ay boyunca kapalı kaldığı dönemde bilet satışlarından 40 milyon Euroluk kayba uğradıklarını belirtti.

Müze Direktörü Jean-Luc Martinez, salgın nedeniyle yabancı turist akışının durduğunu ve dünya virüse adapte olana dek fazla yabancı turist gelmeyeceğini söyledi.

Ziyaretçilerinin yüzde 80'ini kaybedeceklerini dile getiren Martinez, geçen yıl Louvre'u gezen 9.6 milyon ziyaretçinin yüzde 70'nin yabancı olduğuna dikkat çekti.