‘Turist Davut’ 330 bin kez tweet edildi



T24- Heykeltıraş Serkan Özkaya’nın 10 metrelik Davut heykeli, ABD’de büyük ilgi görüyor. Heykel hakkında 330 bin kişi tweet atarken, eseri sergileyen sanat galerisinin internet sitesine 58 milyon ziyaretçi geldi.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Özkaya heykelin yolculuğu sırasında yaşananları şöyle özetledi: “Amerikalı yönetmen Michael Heiser tüm seyahati belgesel olarak çekti. Heykel hakkında 330 bin kişi tweet attı, eseri sergileyen sanat galerisinin internet sitesine 58 milyon ziyaretçi geldi. Orijinalin iki misli boyutunda yaptığım heykel için İtalyanlar, ‘Türkler herşeyi büyütüyor’ diye tepki gösterdi. Amerikalılar en çok ilgiyi heykelin cinsel organına gösterdi.”

Özkaya’nın 9’uncu İstanbul Bienali’nde sergilenmek üzere 2005 yılında yaptığı ve Şişhane Meydanı’ndaki kaidesine yerleştirilirken yıkılan ‘Davut’ (Mikelanj’dan Esinle) adlı heykelin Eskişehir’de aynı sanatçı tarafından yapılan 10 metrelik yeni versiyonu, deniz yoluyla geldiği ABD’nin New York sokaklarında 17 saat süreyle sergilendikten sonra, eseri satın alan Kentucky eyaleti Luisville şehrindeki ‘21 C’ galerisine götürülmüştü.

New York Times gazetesinin bir blogunda, 2.5 tonluk strafor heykelden, “Türkiye’den gelen turist Davut” diye bahsedilmişti.