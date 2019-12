Turhan Selçuk toprağa verildi

T24 - Karikatürün usta ismi ve Cumhuriyet gazetesi çizeri Turhan Selçuk bugün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye birçok siyasi ismin yanısıra binlerce yurttaş akın etti.





Karikatür dünyasının duayeni ve Cumhuriyet gazetesi çizeri Turhan Selçuk, sanat, siyaset, edebiyat dünyasının seçkin isimleri, gazetenin yazar, çizer ve okurları ile dostları tarafından Nevşehir Hacıbektaş’ta, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



Dün gece İstanbul’dan Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna getirilen Turhan Selçuk’un naaşı Hacıbektaş Belediyesi'ne ait, cenaze aracı ile törenin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.



Cenaze törenine; Nevşehir Valisi Osman Aydın, Hacıbektaş Kaymakamı Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, İstanbul Kartal Belediye Başkanı Op. Altınok Öz, Cumhuriyet gazetesi yazarları Şükran Soner, Ali Sirmen, Hikmet Çetinkaya, Miyase İlknur, Turhan Günay, Semih Poroy, Muhasebe Müdürü Bülent Yener, İdari İşler Müdürü Hüseyin Gürer, Akın Atalay, Ertin Akgüç, Turhan Selçuk'un eşi Ruhan Selçuk, kızı Aslı Selçuk ve yeğeni Murat Ertel, Metin Peker, Akdağ Saydut, Turgut Çeviker, Cumhur Gazioğlu, Aziz Yavuzdoğan, Nuray Çiftçi, Mahmut Akgün, Hüseyin Tanyeri, Muammer Kotbaş, Seçkin Temur, Vahit Akça, Hasan Seçkin, Bülent Okutan, Kadir Doğruer, Ekrem Borozan, Turan Asan, Mustafa Bilgin, Ahmet Erkanlı'nın da aralarında bulunduğu İstanbul'dan 40, Ankara'dan 20 karikatürist katıldı.



Törene mesaj gönderen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, özgün çizgisi, yarattığı kişilikler ve derin mizah anlayışıyla Turhan Selçuk’un unutulmaz bir iz bıraktığını belirtti. Günay mesajında şunları kaydetti: “Onun bugün aslan ile ceylanı bir arada yaşatmayı amaçlayan Hacıbektaş dergâhından toprağa verilmesini arzu etmesi de Anadolu’nun barışçıl, birlik içerisinde yaşamayı amaçlayan insancıl düşüncesine ne ölçüde bağlı olduğunun unutulmaz bir işaretidir.”



Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’da Turhan Selçuk’un Atatürk devrimlerinin kök salmasına harç koyan bir usta olduğunu kaydetti.



Selmanpakoğlu, “Türk mizahının babası ve dünyanın en tanınmış karikatüristi bir yıldız gibi aramızdan kaydı. Turhan Selçuk, Tanrı-evren-insan bütünlüğünü bir parçası olarak sonsuzluğa ulaşırken güneş gibi eserlerini gelecek kuşakları da aydınlatmak üzere bizlere bıraktı. Ne mutlu ulusumuza ki onun gibi bir aydınlanmacıyı çıkardık. Turhan Selçuk, Atatürk devrimlerinin kök salmasına harç koyan bir usta, siyaseti sanatla yoğurup sempatikleşen bir siyaset çizeri, derin kültürünü keskin zekası ve bilimsel aklı ile yoğurarak çizgilere döken bir düşünürdü. Laikliğe demokrasiye insana ve insan haklarına tam bağımsızlığa, bilimselliğe hukuka ve Cumhuriyete sevdalı bir tutkundu” dedi.



Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ise konuşmasında, hayatı boyunca çizdiklerinden asla ödün vermeyen bir büyük ustayı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Peker, “Büyük çizgi efendisini kaybettik. Derneğimizin kurucu üyesi ve onursal başkanı Turhan Selçuk’un acısını Hacıbektaş’ta can dostlarla ile paylaşmaktan dernek olarak onur duyuyoruz. Turhan Selçuk demek, dürüstlük, devrimcilik ve anti faşistlik ve anti emperyalizm demektir. Selçuk, hayatının hiçbir döneminde çizdiklerinden en ufak bir ödün vermemiştir. Tazminatsız işten atılmıştır, başına bu yüzden çok işler gelmiştir. 12 Mart’ın faşist cuntacıları Turhan Selçuk ustamızın kaburgalarını kırmıştır. Uzun uzun Selçuk’u anlatmak yeterli olmuyor. Çünkü Turhan Selçuk’un hayatı boyunca çizdikleri ile hepimizin gönlüne yerleşti. Turhan Selçuk’u Hacıbektaş’ın can dostlarına ve pirimize emanet ediyoruz” dedi.



Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk da babasının vasiyetini yerine getirmenin rahatlığı içerisinde olduğunu dile getirerek, “Sevgili babacığım içim rahat. Çünkü vasiyetini yerine getirdim. Hissediyorum ki burada huzur içerisindesin. Ben de huzurluyum. İçimden bir parça gitmiş gibi. Sen benim Abdülcanbaz’ımsın. Ben de senin Canbaziye'n oluyorum. Sana veda etmiyorum. Çünkü buraya sık sık geleceğim. Seni yalnız bırakmayacağım” diye konuştu.



Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alev Coşkun ise şunları söyledi: “Biraz gözlerim yaşlı ve boğazım düğümlü. Çünkü Cumhuriyet gazetesinin bir büyük ağabeyini kaybettik. Aydınlanma devrimlerinin en büyük filozofunu kaybettik. Turhan Selçuk babasının askerlik görevleri nedeniyle Anadolu’yu çok dolaştı. İlk karikatürlerini 18-19 yaşlarından yayınlamaya başladı. İlhan Selçuk’la Turhan Selçuk bence sadece kardeş değildiler. İki ayrı bedende yaşayan tek bir vücut tek bir kafa adeta ruh ikizi gibiydiler. Zaten İlhan Selçuk’ta şöyle diyor “ düşüncelerimizle birlikte büyüyor, düşlerimize düşüncelerimiz karışıyordu. Gece gözlerimizi kapayınca gördüğümüz rüyaların birbirine benzemesi doğaldı. O sırada Turhan bir şey keşfetti. Alaattin’in lambasından çıkan dev Turhan’a bir çizgisinin gizeminde bütün dünyaları yıldızları gezegenleri insanları sevdaları dostlukları düşmanlıkları, ağlamayı gülmeyi, geçmişi geleceği ve anı tek sözlükte yakalamasını öğretmişti. Neydi bu? Turhan Selçuk’un o büyük çizgi yeteneğiydi. Turhan evrendeki her şeyi çizgiye dönüştürmenin ilmi kimyasında benliğini buldu. Ve o günden itibaren o düşüncesini o yeteneğini o kabiliyetini Atatürk’ün aydınlanma devrimlerinin, Cumhuriyet’in ve çağdaşlaşmanın yerine koydu. Emekçinin yoldaşıydı. Emperyalistin karşıtıydı. Sömürgecinin karşıtıydı. Sol düşüncenin adamıydı. Gerçek bir Atatürkçüydü. Aydınlanma felsefesini yürekten benimsemiş ve bu felsefeyi Türkiye coğrafyasında Atatürkçülükle buluşturdu.”



Törende daha sonra Alevi Bektaşi inanışlarına göre Turhan Selçuk’a cenaze töreni düzenlendi. Bu çerçevede “Canla canların helalleşmesini” Alevi Bektaşi Dedesi Cemal Şahin yaptırdı. Şahin helalleşme konuşmasında “Ömrünün sonuna kadar insanlığın daha güzele gitmesi için mücadele veren bizleri aydınlatan ve bu konuda bize çok büyük miras bırakan Turhan Selçuk ağabeyimizin Hakk katında erenlerin yanına ulaştırmasını diliyoruz” dedi. Şahin, törene katılanlardan 3 defa haklarını helal etmelerini istedi.



Turhan için Hakk meydanı görevi yerine getirilerek sıralandı. Daha sonra Turhan Selçuk’un naaşı ünlü Aşık Mahsuni Şerif’in mezarı, Hacıbektaş-i Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Aşık Veysel’in de heykellerinin bulunduğu Çilehane mevkiinin Aşıklar Yolu üzerinde hazırlanan mezara defnedildi.



Yurttaşlar tarafından "Laik, demokratik cumhuriyete sahip çıkma günü", "Yurduma hoşgeldin Selçuk", "Gün birlik olma günü" yazılı pankartların açıldığı törende aynı zamanda Selçuk'un son çizgisi ve Selçuk'u melekle bütünleştiren karikatürler de dikkat çekti.