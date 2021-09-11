Turhan Selçuk anısına düzenlenen yarışmanın özel ödülü Çinli karikatüristin oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye tarafından, Milas doğumlu merhum karikatürist Turhan Selçuk anısına düzenlenen, yarışmasında Tema Vakfı Özel Ödülü'nün sahibi Sun Baoxin oldu.

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda TEMA Vakfı Özel Ödülü'nün sahibi, yarışmaya Çin'den katılan Sun Baoxin oldu.

Milas Belediyesi tarafından 11 yıldır düzenlenen ve son 3 yıldır ‘TEMA Vakfı Özel Ödülü’nün de yer aldığı yarışmada özel ödül, bu yıl Çin'e gitti.

TEMA Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda ‘TEMA Vakfı Özel Ödülü’nün sahibi, Çin'den katılan karikatürist Sun Baoxin oldu!"