Turgutlu'da 203 kişi MHP'den istifa etti

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde MHP üyesi 203 kişi, partilerinden istifa etti. Aralarında eski ilçe başkanları, eski belediye başkan yardımcısı, eski ülkü ocakları başkanı, eski kadın kolları başkanları bulunan partililer, MHP\'nin misyonunu yitirdiğini ileri sürdü.

Turgutlu\'da MHP üyesi olan 203 kişi, dün akşam saatlerinde partilerinden istifa ettiklerini açıklamak üzere Lezzeti Doğa Kafeterya\'da toplandı. MHP\'nin eski İlçe Başkanı Ahmet Köktopçu\'nun öncülüğünde düzenlenen toplantıya, partinin kurucu üyelerinden Yakup Çınar, eski ilçe başkanları Sedat Kutlu, Osman Kulalı, Turgutlu Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yörüyen\'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Turgutlu İlçe Teşkilatı eski Başkanı Köktopçu, şunları söyledi:

\"Sadakati yalnızca bu millete olan, hizmeti kutsal bildiği davasından başka yere nasip olmayan Ülkücüler, ihanetle ve başkalarına hizmet etmekle itham edildiğinden beri vicdani bir mücadele veriyoruz. Gözümüzden sakındığımız partimiz, evladımız gibi sevdiğimiz kardeşlerimiz, sırf değişmeyen ve kimsenin değiştiremeyeceği değerleri savunduğumuz için bize düşman edilmeye çalışıldı. Türlü hareketler ve dışlamalar ile karşı karşıya kaldık. Karalama kampanyaları ile gözden düşürülmeye çalışıldık. Yıllar boyu verdiğimiz emek ve çabalar yok sayıldı, ahde vefa unutuldu, kardeş kardeşe düşman edildi. Ömrünü bu davaya adayanları, makam ve mevki uğruna kaostan beslenenlere yem etmeye çalıştılar. Yine de davamızdan dönmedik. İçimiz kan ağlasa da, davamıza kimsenin dil uzatmasına müsaade etmedik. Öfkemizi ahde vefamızın önüne geçirmedik. Fakat bu durum öyle bir hal aldı ki Ülkücü refleks kendini göstermezse, yarım asırlık mücadele tarih kitaplarına hak etmediği şekilde girecek, Ülkücü şehitlerden alınan miras yok olup gidecektir. Bu sebeple bugün burada istifa eden bizler, bu maziye sahip çıkmak için istifa ediyoruz. Konuşanlar olacaktır, çamur atıp küçük aklı ile senaryolar yazanlar olacaktır, dedikodu çarkını bizim aleyhimize döndürenler olacaktır. Biliniz ki bizler kutsal bir davanın takipçileri olarak yaşamaya ve o davanın gerektirdiği gibi davranmaya devam edeceğiz. Allah doğru yoldan ayrılmayanlardan eylesin.\"

\'KENDİMİZİ KANDIRILMIŞ, ALDATILMIŞ OLARAK KABUL EDİYORUZ\'

Köktopçu\'nun ardından söz alan partinin ilk kurucu üyelerinden olan Yakup Çınar ise MHP\'ye 50 yıl hizmet vermenin gururunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

\"1997 yılında, rahmetli genel başkanımız Alparslan Türkeş\'in vefatından sonra göreve gelen Devlet Bahçeli\'ye ümit bağlayan bizler ve partimizin sempatizanlarının şöyle bir beklentileri vardı: \'Halkın içinde siyaset yapan, halkla kucaklaşan, toplumu ümitlendiren, yeni projelerle milleti heyecanlandıran, güler yüzlülüğü ile vatandaşlardan sempati toplayan ve böylece iktidara koşan MHP.\' Ne yazık ki 20 sene bu ümitlerle beklerken tam bir hayal kırıklığı ile karşılaştık ve her seçimde bir baraj tehlikesi ile karşı karşıya geldik. Ne yazık ki AKP\'li Başbakan, AKP\'li Cumhurbaşkanı ile birbirlerine ağız dolusu hakaretlerde bulunduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi barıştılar ve yan yana fotoğraflar vermeye başladılar. Millet adına böylesinin daha iyi olacağını söylediler. Onlar için her şey normaldi ama ben ve benim gibi yıllarını bu partiye verenler kendimizi kandırılmış, aldatılmış olarak kabul ediyoruz.\"

Çınar, \"Atatürk, Cumhuriyet ve ilkelerine bağlı bireyler olarak; bu ilkelerin ve bu ülkülerin önce kısmen daha sonra tamamen ortadan kaldırmaya çalışanlarla siyasi işbirliği içinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi bu yakınlaşma ve partimizi AKP\'lileştirmesi nedeniyle kınıyoruz. Nihayet kutsal ve mukaddes dinimizi siyasete alet ederek yüce dinimizden siyasi menfaatler sağlayanlarla beraber olmamız bizleri ziyadesiyle üzmüştür.\"

Açıklamanın ardından istifa eden partililer, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



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