Turgut Toplusoy: Oğlum ile bağımı kopardım!

Roman Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy, oğlu Buğra Toplusoy ile bağlarının koptuğunu söyleyerek, bu konuyla oğlunun sevgilisi Ceyda Ateş’in bir alakası olmadığını belirtti.

Buğra Toplusoy'un, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş'e, ailesine tüm karşı çıkmalarına rağmen rest çekerek yüzük taktığı iddia edilmişti. Öte yandan, Ateş'in sosyal medya hesabından tektaş yüzüğü ile paylaşımlarda bulunması "Ceyda'dan müstakbel kayınpederine nispet pozu. Köşeyi döndü" şeklinde söylentilere yol açmıştı.

"Lütfen işimle alakalı haberlerin peşinde olun"

Ateş, Toplusoy ile hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından şu sözlerle cevap vermişti:

"Herkese merhaba. Bugün hakkımda çıkan haberler karşısında ne diyeceğimi şaşırmış bir şekilde sizlere açıklama yapmak istedim. İlk olarak belirtmek isterim ki yüzüğüm sanılanın aksine sadece aksesuar olsun diye kullandığım bir yüzük. Köşeyi döndü açıklamalarınız için tek cevabım var. Çok şükür mesleği olan kendi parasını hakkıyla kazanan bir oyuncuyum! Yaptığınız haberlerde benim de bir ailem olduğunu ve onları ne kadar yıprattığını unutmayın lütfen! Amerika'ya öncelikli geliş sebebim tabii ki erkek arkadaşım Buğra. Ama sizin Amerika'da nerede nasıl eğitim aldığımı bilmeden buraya geliş sebeplerimi çarpıtıyor olmanıza sadece gülüyorum. Lütfen işimle alakalı haberlerin peşinde olun. Benim önceliğim bu sizin de öyle olsun. Sevgiler."

"Oğlumla maddi ve manevi bir bağımız kalmadı"

Hürriyet'ten Cenk Tezel'in haberine göre, önceki gün Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Toplusoy, Amerika’da yaşayan oğlu Buğra Toplusoy’la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Oğluyla aralarında maddi ve manevi bir bağı kalmadığını açıklayan Toplusoy, “Bunun nedeni Ceyda Ateş değil. Yazılıp çizilen konular asıl sebep değil, konu başka. O Amerika’da kendi hayatını kurdu, başka sebeplerden dolayı bağımız koptu. Başka açıklama yapmayacağım” diye konuştu.