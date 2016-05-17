Arınç, Turgut Özal Üniversitesi'nde katılacağı programın iptal edilmesine tepki gösterdi

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün saat 13:30'da Turgut Özal Üniversitesi'nde katılacağı Anayasa Çalıştayı'nın, "provokatif olaylar çıkabileceği" gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu. Arınç, "Bu gerekçeye ihtimal vermemekle birlikte alınan bu karara uymak durumundayım" dedi.

Arınç ayrıca Twitter'dan çarşamba günü bazı konularda açıklama yapacağını da duyurdu.

Arınç'ın açıklaması şöyle:

"Bugün konuşmacı olarak katılacağımı duyurduğum Turgut Özal Üniversitesi’ndeki Anayasa Çalıştayı, rektörlüğün son dakikada aldığı bir kararla iptal edilmiştir.

Rektörlük, ankara Emniyet müdürlüğü yetkililerinin, “provokatif olaylar çıkabileceği” şeklindeki ikazlarını iptale gerekçe olarak göstermiştir.

Bu gerekçeye ihtimal vermemekle birlikte alınan bu karara uymak durumundayım.

Sevgili öğrenciler, izah ettiğim sebeplerden ötürü bugün sizlerle birlikte olamayacağımı üzülerek bildiriyorum.

Gerek bugün Turgut Özal Üniversitesi’nde gerekse daha önce başka üniversitelerde, “davet kendilerinden gelmesine rağmen” yaşanan iptaller hakkında ve diğer konularda 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü Twitter üzerinden açıklama yapacağımı da kamuoyuna saygıyla bildiririm."

Bülent Arınç daha önce dış politika, çözüm süreci ve Cemaat operasyonlarına yönelik eleştirilerde bulunmuş, hükümet yetkilileri ile HDP'lilerin çözüm süreci için bir araya geldiği Dolmabahçe buluşmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dâhilinde gerçekleştiğini söylemişti. Erdoğan, Arınç'ın bu sözleri üzerine, "O zat doğruyu söylemiyor" demişti.