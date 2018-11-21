Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, 500'üncü kemik iliği nakli Kıbrıs gazisine

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne bağlı İlik Nakli Ünitesi\'nde 500\'üncü hastaya kemik iliği nakli gerçekleştirildi

Turgut Özal Tıp Merkezi\'nde kemik iliği nakli gerçekleşen Kıbrıs gazisi Celalettin Budancır\'ın (64) ziyaretine; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kök Hücre Nakli Merkezi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Koku, Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kaya ve Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 500\'üncü nakil ile 2018 yılında nakille, Türkiye\'nin üniversite ile eğitim ve araştırma hastaneleri arasında Türkiye\'nin birinci sırasına oturduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"Bu şehrimiz, hastanemiz ve ülkemiz için çok önemli çünkü bu nail hastalarımızın çok büyük bir kısmı Malatya dışından, Türkiye\'nin her yerinden bize geliyor. 500\'üncü nakil hastamızda Bingöl\'den geldi. Bu 500\'üncü naklimizi de bir tesadüf olarak da Kıbrıs gazimize yaptık. Hastanemiz nakillerde başarıdan başarıya koşuyor. Kemik iliği naklindeki bu başarı, karaciğer nakli başarısı kadar önemli bir durumda, burası önemli bir merkezi. 2019 yılında hematoloji, onkoloji ayrı bir hastane kuruyoruz. 217 yataklı kanser merkezi kuruyoruz. Oradaki kemik iliği nakli buranın üç katı olacak. Türkiye\'de birinciyiz ama bu merkezle beraber açık ara birinci olacağız.\"

Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kaya ise halk arasında kan kanseri diye bilinen hastalıklarda kardeşten, akrabadan veya akraba dışı kök hücre nakilleri yaptıklarını belirterek, \"500\'üncü kemik iliği naklini yapılan hastamız Celallettin Budancır. Kendisi daha önce tedavi gördü, hastalığı tekrarladı. Kurtarma tedavisinin ardından, kök hücre nakli yaptık. Biz, hastalara başlangıç tedavisinden kök hücre nakline kadar sağlık hizmeti verebiliyoruz. Hastanın tedavi giderlerinin tamamını da sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanıyor\" diye konuştu

Kemik iliği nakli gerçekleşen Celalettin Budancır da doktorlara teşekkür etti.



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