Turgut Kazan'dan Erdoğan Bayraktar yorumu: Soruşturma yürütülmesi mümkün değil

Türkiye'nin önde gelen hukukçularından, eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturması hakkındaki sözlerine ilişkin olarak "soruşturma yürütülmesinin imkansız olduğunu" söyledi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan Turgut Kazan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendilerine koruma zırhı getirdiklerini dile getirerek, “Ne yazık ki Türkiye’de hukukun zerresi kalmadığı için yargılama yolları kapatıldı. Takipsizlik kararı veren savcı arkadaş, Ankara’da Kılıçdaroğlu için fezleke düzenledi. Bugün Ankara’da başsavcı vekili. O günlerden bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.

Bir soruşturmanın yürütülmesi için çoğunluğun sağlanması gerektiğini dile getiren Kazan şöyle devam etti.

“Bakan olarak suç işlediği iddia ediliyor, edilecektir. AKP çoğunluğunu ikna mı edeceğiz? Bu mümkün değil. 301 oyla soruşturma önergesi verebileceksiniz, 366 oyla soruşturma komisyonu kurulacak, 401 oyla Yüce Divan’a sevk edilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece tek adam yetkilerini artırmıyor aynı zamanda bakanlarına, yardımcılarına yani hepsine çoğunluk zırhı sağladılar. Yüce Divan’a sevk edilmeleri gerekir. Yüce Divan’a sevk işi Meclis’e aittir. Meclis’in de bu çoğunlukları bulması gerekir. Bakanlar için savcılığın dava açabilmesi mümkün değildir. Yani fezleke hazırlayıp Meclis’e gönderecek. Öyle bir savcı kendisini Fizan’a sürülmüş olarak bulur.”