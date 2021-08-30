Erdoğan Bayraktar'dan yeni açıklama: Tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu anlayacaktır

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, dün yaptığı "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur" açıklamasının ardından bugün, "Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...

Erdoğan Bayraktar, gazeteci Altan Sancar ile yaptığı görüşmede 17-25 Aralık dosyalarında kendisiyle ilgili ne kadar tape, teknik takip ve telefon konuşması varsa hepsinin doğru olduğunu söylemişti. Bayraktar, şunları söylemişti:

"Zarrab'ı tanımam etmem. Bende bir para yakalanmadı, öyle bir şey yok. Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Onlarınkiler yanlış olabilir, benimkiler doğru."

"Tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu anlayacaktır"

Açıklamaları sosyal medyada ilgi gören Bayraktar, akşam saatlerinde Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da, hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadırlar."