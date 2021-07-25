Turgay Yıldız'ın ailesinden "Covid-19 ve aşı kaynaklı ölüm" iddialarına yanıt

Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı geçmişi olduğu belirtildi. Koronavirüs ve aşı kaynaklı ölüm iddiaları yalanlandı.

Yıldız'ın aşı olduğu tarih ile kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğu tarih arasında 2 hafta olduğu ifade edildi.

Yıldız'ın aşı karşıtı olmadığı belirtilen açıklamada, "Bilimi referans alarak mevcut bilgi ve veriler ışığında tıbben kalp krizi olarak açıklayabildiğimiz bu ölümün, Covid-19 ile kesinlikle bir ilgisi yoktur iddiasında bulunmayı doğru bulmuyor, bunun da spekülasyondan öte anlam taşımayacağına inanıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

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