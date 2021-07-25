Turgay Yıldız'ın ailesinden "Covid-19 ve aşı kaynaklı ölüm" iddialarına yanıt
25 Temmuz 2021 11:02
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, kalp krizi geçirip hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ın ailesi, "Covid-19 ve aşı kaynaklı ölüm" iddialarını yalanladı. Açıklamada, mevcut verilerle Yıldız'ın ölüm nedeninin kalp krizi olarak açıklanabildiğine dikkat çekildi.
Turgay Yıldız, 24 Haziran'da İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun ölümü sonrası ölümün sebebinin Koronavirüs aşısı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının ölümüyle ilgili iddialara yanıt verdi.
Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı geçmişi olduğu belirtildi. Koronavirüs ve aşı kaynaklı ölüm iddiaları yalanlandı.
Yıldız'ın aşı olduğu tarih ile kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğu tarih arasında 2 hafta olduğu ifade edildi.
Yıldız'ın aşı karşıtı olmadığı belirtilen açıklamada, "Bilimi referans alarak mevcut bilgi ve veriler ışığında tıbben kalp krizi olarak açıklayabildiğimiz bu ölümün, Covid-19 ile kesinlikle bir ilgisi yoktur iddiasında bulunmayı doğru bulmuyor, bunun da spekülasyondan öte anlam taşımayacağına inanıyoruz" denildi.