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Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

22 Temmuz 2021 12:56

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Oyuncu Turgay Yıldız yaşamını yitirdi. Yıldız’ın ardından pek çok isim başsağlığı mesajı paylaştı.

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Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

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Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

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Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

524

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

624

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

724

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

824

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

924

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1024

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1124

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1224

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1324

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1424

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1524

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1624

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1724

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1824

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

1924

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

2024

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

2124

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

2224

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

2324

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

2424

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"

tiyatroTurgay Yıldızbaşsağlığımesajmizah
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