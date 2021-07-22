Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
22 Temmuz 2021 12:56
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Oyuncu Turgay Yıldız yaşamını yitirdi. Yıldız’ın ardından pek çok isim başsağlığı mesajı paylaştı.
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Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
324
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
424
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
524
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
624
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
724
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
824
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
924
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1024
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1124
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1224
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1324
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1424
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1524
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1624
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1724
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1824
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
1924
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
2024
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
2124
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
2224
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
2324
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
2424
Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ardından; "Yarattığın tiplemelerle muhalif mizahın ne olduğunu yeniden gösterdin, güle güle"
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