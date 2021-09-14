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Koronavirüs

Türeci ve Şahin'den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek

"Mu varyantı aşıları geçemese bile, başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir"

14 Eylül 2021 20:20

Dünyada onaylanan ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşını geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Türeci ile Şahin çifti, "Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz" derken, "Mu varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" ifadesini kullandı.

"Aşılar, virüsün saldıracağı yerlerde geçişi engelliyor"

"Mu varyantı aşıları geçemese bile, başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir"

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