Türbeler Ramazan ayında ziyarete kapalı olacak

Eyüpsultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Yahya Efendi, Oruç Baba,Oruç Baba gibi türbelerin bulunduğu mekanlar Ramazan Covid-19 salgını nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Teravih ve cemaatle namaz da bu yıl salgın sebebiyle kılınamayacak.

Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ilk orucunu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi'ni koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapattı. Türbenin girişleri demir bariyerlerle kapatıldı, zabıta ekipleri nöbete başladı. Türbeye “Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici bir süreyle ziyarete kapatılmıştır” yazılı afişler asıldı. (DHA)