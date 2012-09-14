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Türban yasakçısı profesöre 2 yıl hapis

Emekliye ayrılan Prof. Pekünlü'nün öğrencilerin başörtülü olarak okula girmesini engellediği, ardından cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek hakaret ettiği ileri sürülmüştü

14 Eylül 2012 13:25

İzmir'de türbanlı öğrencilerin fotoğraflarını çekip derslere sokmadığı iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

Diyanetten türban yanıtı

 

İzmir'de türbanlı öğrencilerin fotoğraflarını çekip derslere sokmadığı iddiasıyla yargılanan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim cezayı ertelemedi, paraya da çevirmedi.

Dava konusu olay, iddiaya göre 2011 yılı Mart ayında, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi binası girişinde meydana geldi. Matematik Bölümü öğrencisi Fatma Nur Gidal, Prof. Dr. Rennan Pekünlü'nün özellikle derslere giriş saatlerini takip ettiğini, bölüm binasının kapısına geldiğinde karşısında dikilerek başörtülü olarak okula girmesini engellediğini, ardından cep telefonuyla fotoğrafını çekerek hakaret ettiğini ileri sürdü.

 

'Ceza ertelenmesin'

 

Bu süreçte emekliye ayrılan Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü hakkında İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün yapılan karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Pekünlü ile davacı Fatma Nur Gidal ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İzmir Milletvekilleri Birgül Güler Ayman ile Mustafa Moroğlu da izledi.

Şikayetçi Fatma Nur Gidal'ın avukatı Turan Tutumlu şunları söyledi: "Sanığın suçu işlediği sabittir. Geçen duruşma tanık olarak dinlenen Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı da, sanık hakkında idari soruşturma yaptıklarını ifade etmiştir. Özel haklarımız gizli kalma kaydıyla sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Daha önceden de buna benzer suçtan mahkum olmuştur. Ertelememe ve hükmün geri bırakılmaması kararı verilsin."

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