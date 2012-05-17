T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege Üniversitesi profesörü başörtülü öğrencileri fişledi mi?

Prof. Rennan Pekünlü'nünbaşörtülü öğrencileri kapıdan içeri almadığı, fotoğraflarını çekerek öğrencileri fişlediği iddia edildi

17 Mayıs 2012 12:22

 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Rennan Pekünlü, okul giriş kapısında elinde fotoğraf makinasıyla başörtülü öğrencilerin fotoğrafını çekerken görüntülendi. Hakkında, başörtüsü dolayısıyla onlarca suç duyurusunda bulunulan Pekünlü'nün öğrencileri okula almadığı öne sürüldü.
 
Yeni Şafak, Star, Bugün ve Zaman gazeteleri, bugün (17 Mayıs 2012) birinci sayfalarında Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri binasının önünde başörtülü öğrencilerin fotoğraflarını çekerek, öğrencileri fişlediği iddia edilen Profesör Pekünlü'nün fotoğrafını yayımladı.
 
Daha önce de okul kapısına “Başörtülüler giremez” yazıları astığı ileri sürülen Profesör Pekünlü hakkında, geçen Ocak ayında, başörtüleri nedeniyle kendilerini içeri almadığı ve fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dört öğrenci tarafından, o dönem Mazlum-Der İzmir Şubesi Üyesi olan avukat Mehmet Gün aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. “Eğitim öğretim hakkının engellenmesi”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Ayrımcılık yasağını ihlal” ve “Manevi işkence” gerekçesiyle bulunulan suç duyurusuyla ilgili üniversite rektörlüğünün birkaç aylık beklemenin ardından soruşturma izni verdiği, öğretim üyesi profesörün itirazı üzerine dosyanın Danıştay’da olduğu öğrenildi. Avukat Mehmet Gün, “Dosya Danıştay’a gitti. Oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Eğer soruşturma izni gelirse bu kişi hakkında dava açılabilecek” dedi. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı ise “Kendisi kınama cezası aldı, lüzumu muhakeme çıktı, kademe ilerleme cezası verdim, ekrar bir soruşturma açtım. Daha ne yapabilirim” dedi.

 

ETİKETLER

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr E Rennan Pekünlübaşörtüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24