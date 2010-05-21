Turan Özdemir yoğun bakımda

T24- Dondurmam Gaymak filminin başrol oyuncusu Turan Özdemir geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Onur Küpeli'nin kullandığı 48 VS 203 plakalı motosiklet Ortakent beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dondurmam Gaymak filminin başrol oyuncusu Turan Özdemir'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Özdemir ve motosiklet sürücüsü ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanenin Başhekimi Dr. Oğuz Şahin, kazada ağır yaralanan Özdemir'in tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğüne işaret ederek, ''Kafa travması geçiren Özdemir'in tedavisi sürüyor. Hastane olarak Özdemir'in sağlığına kavuşması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.'' dedi.



Bu arada, kazada gözünden ağır yaralanan sürücü Onur Küpeli'nin tedavisinin de yoğun bakım servisinde sürdüğü bildirildi.

Kazanın duyulmasının ardından Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu ile kazada ağır yaralanan Turan Özdemir'in eşi Müzeyyen, annesi Suzan, abisi Esat ve kızı Ezgi Özdemir hastaneye gelerek kaza hakkında ve Turan Özdemir'in sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.



KEDİYİ KURTARMAK İSTEDİ





Kazada ağır yaralanan Turan Özdemir'in eşi Müzeyyen Özdemir, eşi ile kaza esnasında otobüs durağında beklediklerini anlatarak, ''Yolun karşısından bize doğru bir kedi geliyordu. Eşim yolun ortasındaki kediyi aldı ve benim yanıma dönmek istediği esnada motosiklet çarptı. Kaza esnasında yol çok karanlıktı.'' diye konuştu.



'UFAK BİR BEYİN KANAMASI VAR'





Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu, Bodrum Devlet Hastanesine gelerek trafik kazasında ağır yaralanan Turan Özdemir'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını anlatarak, ''Arkadaşımızın tedavisi şu an yoğun bakım servisinde sürüyor. Aldığım bilgiye göre ufak bir beyin kanaması var. İlerlemezse ameliyat olmayacak. Kanama ilerlerse ameliyata alınacak. Kazaya neden olan sürücünün de bir gözünü kaybetme riski varmış'' diye konuştu.



Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ise Dondurmam Gaymak filminin Ege bölgesi ve Muğla ağzıyla verdiği mesajlarla Muğla kültürünü yansıtan bir film olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



''Filmin başrol oyuncusu Turan Özdemir'le filmin çekimleri esnasında ve sonrasında sık sık görüşüyorduk. Özdemir, Muğla'nın Yatağan ilçesindendir. Yaşanan üzücü kaza Muğla halkını ve sanatçının sevenlerini çok üzdü. Umarım sevgili Turan Özdemir en kısa sürüde sağlığına kavuşur.''



OSCAR ADAY ADAYI OLMUŞTU



Yüksel Aksu’nun yönettiği ‘Dondurmam Gaymak’, ‘Babam ve Oğlum’, ‘İklimler’, ‘Beş Vakit’, ‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?’ gibi iddialı filmleri geride bırakarak, ‘yabancı dilde film’ dalında Türkiye’nin Oscar aday adayı olarak seçildi.



Muğla’da çekilen ve Muğlalıların rol aldığı ‘Dondurmam Gaymak’ta, babadan kalma mesleği dondurmacılıkla geçinen Ali Usta’nın büyük dondurma şirketleriyle rekabet edebilmek için verdiği mücadele anlatılıyor.