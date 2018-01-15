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Kültür-Sanat

Turan Özdemir kimdir?

'Dondurmam Gaymak' filmindeki rolüyle tanınan Özdemir, 65 yaşında hayatını kaybetti

15 Ocak 2018 23:20

10 Kasım 1952 tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğan Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul’a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek birçok sinema filminde görev aldı.

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla’da gerçekleştirilen “Dondurmam Gaymak” adlı filmde oynadığı başrol sonrasında geniş kesimlerce tanındı. 

Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı.

10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.

Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.

Rol aldığı film ve diziler 

2011 - Pis Yedili

2010 - Geniş Aile

2009 - Gölgedeki Renkler

2009 - Babam Büfe

2008 - Üvey Aile

2008 - Mevlana Aşkın Dansı

2008 - Geç Gelen Bahar

2008 - Yağmurdan Sonra

2007 - Adem'in Trenleri

2007 - Mavi Gözlü Dev

2007 - İki Yabancı

2005 - Dondurmam Gaymak

2004 - Kadın İsterse

2004 - Cennet Mahallesi

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2002 - Çekirdek Aile

2002 - Aslı ile Kerem

2001 - Tatlı Hayat

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