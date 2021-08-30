Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş, ölümden döndü

Antalya'da tüpsüz dalış yapan ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü.

Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu. Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesiyle sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Sanatçının doktoru" 1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.