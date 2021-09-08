Tupac’in silahlı saldırıya uğradığı otomobil, 1.7 milyon dolara satışa çıkarıldı

ABD'li rapçi Tupac'ın 1996'da silahlı saldırıya uğradığı otomobil 1.7 milyon dolara satılığa çıkarıldı.

Rap şarkıcısı Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da yanına çeken beyaz bir Cadillac'tan kendisine ateş edildiği sırada Death Row Records’un kurucusu Suge Knight’ın kullandığı 1996 BMW 750IL model aracın yan koltuğunda oturuyordu.

Göğsüne ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanan ve 25 yaşındayken yaşamını yitiren rapçinin saldırı sırasında içerisinde bulunduğu araç satışa çıkarıldı. Araca kazanın ardından Las Vegas Emniyet Müdürlüğü tarafından el konmuştu.

TMZ'de yer alan habere göre, 144,840 kilometrede olan 1996 model BMW 750IL model aracın fiyatı 1.7 milyon lira. Üzerinde bulunan mermi izlerinin ve teknik sorunların tamir edildiği araç, kazanın gerçekleştiği Las Vegas'ta bulunan 'Celebrity Cars Las Vegas' galerisinde satılıyor.