Tupac'i tanıtan isim olarak biliniyordu; ünlü rapçi Shock G otel odasında ölü bulundu

Digital Underground'un kurucularından Chopmaster J, grup üyelerinden rapçi Shock G'nin otel odasında ölü bulunduğunu duyurdu. Shock G, efsane rapçi Tupac'ın ilk kayıtlarını yapan isim olarak da tanınıyordu.

Digital Underground'ın kurucu ortağı Chopmaster J, Instagram'dan yaptığı duyuruda 57 yaşındaki Shock G'nin ölüm haberini verdi. Shock G ile çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Chopmaster J, "34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G" diye yazdı.

Rapçi Shock G'nin ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ünlü rapçinin otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

1987 yılında Chopmaster J ile Digital Underground'ı kuran Shock G, özellikle Tupac'a şans veren isim olarak tanındı.