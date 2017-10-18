Tüp mide ameliyatıyla 55 kilo verdi

UŞAK, (DHA) - FIRAT Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 1.5 yıl önce tüp mide ameliyatı olan ve 110 kilodan 55 kiloya düşen 44 yaşındaki Özlem Özbulak, İzmir\'de düzenlenecek obezite konulu etkinlikte deneyimlerini paylaşacak.

İzmir\'de danışmanlık firması kuran 1 kız çocuğu annesi Uşaklı Özkulak, 110 kiloyken, verdiği 55 kilo sonrası hayata yeniden başladı. Uzun yıllar 50-55 kilo civarında olduğunu; fakat hormonal sorunlar nedeniyle hızla kilo almaya başladığını anlatan Özkulak, 4-5 yıl içinde 110 kiloya kadar çıktığını söyledi. Hızlı kilo alması nedeniyle panikleyerek, yanlış yöntemlere başvurduğunu dile getiren Özbulak, \"İnternette gördüğüm takviye besinler ve ilaçlardan kullanmaya başladım. Ne duysam deniyor ve zayıflamaya çalışıyordum. En son 110 kiloya ulaşmıştım. Artık bu kilolarım beni hayattan soğutmuş, sosyal olarak hayatım çok kötü yönde etkilenmeye başlamıştı. Tüp mide ameliyatı ile ilgili araştırma yapmaya başladım. Beni rahatsız eden bu kilolarımdan kurtulmak istiyordum\" dedi.

\'AMELİYATTAN SONRA BEBEK GİBİ BESLENDİM\'

Elazığ\'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde Doç. Dr. Koray Karabulut tarafından 1.5 yıl önce tüp mide ameliyatı olduğunu belirten Özkulak, 55 kilo verdiği için kendini daha genç hissettiğini ve 25 yaşındaki kızıyla aynı kıyafetleri giymeye başladığını söyledi. Uzun süre ameliyat olmak için cesaret toplamaya çalıştığını anlatan Özkulak, şunları söyledi:

\"Tabii ki risk vardı. Ama sağlığım da kötüye gidiyordu ve geç kaldığım her gün ameliyattan daha büyük risk taşıyordu. Çok araştırdım ve doktorum Koray Karabulut\'a güvendim. Kendisine de tekrar teşekkür ediyorum. Ameliyat sonrası disiplin çok önemli. İlk bir ay sadece sıvı, sonra püre dönemi başladı. Bebek gibi beslendim diyebilirim. Sürekli yürüyüş ve spor da yaptım. Sağlıklı beslenmek ve sporu yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Bunları yaparak kilo verebilenler ameliyat olmasın ama bazı durumlarda sağlık problemleri de kilo vermeye engel olabiliyor.\"

İzmir\'de önümüzdeki yıl bir etkinlik düzenleyeceğini belirten Özkulak, obezite ve sağlıklı yaşam etkinliği kapsamında, kilolarıyla başı dertte olanlarla bir araya geleceğini söyledi. Obezitenin Türkiye\'de ve dünyada ciddi bir sorun haline geldiğini kaydeden Özkulak, \"Dünyada 6\'ncı sıradayız. Devlet, obeziteyle ciddi mücadele ediyor. Bu sorunla mücadele eden herkese organizasyonlarla destek olmalıyız\" dedi.



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