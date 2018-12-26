'Tüp bebekte dondurma yöntemi başarı şansını artırıyor'

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KADIN Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte dondurma tekniği ile başarı şansının daha da arttığını söyledi. Öner, ayrıca tüp bebekte embriyolara genetik tanının tüp bebek başarısını 38 yaşından sonra artırdığını dile getirdi. Kadınlarda son yıllarda artış gösteren aspirin kullanımına da dikkat çeken Öner, aspirinin kalp krizi riskini azaltmadığını söyledi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, kadın hastalıkları ve doğum alanında yaşanan bazı gelişmelere yönelik uyarılarda bulundu. Öner, özellikle tüp bebekte dondurulmuş embriyo transferinde başarı şansının daha yüksek bulunduğunu söyledi. Öner, \"Son yıllarda tüp bebekte dondurma tekniklerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kadından toplanan yumurtalar eşinden alınan spermlerle döllendikten sonra elde edilen embriyolar vitrifikasyon sistemi ile donduruluyor. Daha sonra kadının rahmi bir ay dinlendirilip uygun olan ayda dondurulmuş embriyo transferi yapılıyor. Uygulamayla gebelik şansının taze transfere göre artış gösterdiği ortaya çıktı\" diye konuştu.

‘GENETİK TANI TÜP BEBEK YÖNTEMİNDE ÖNEMLİ\'

Genetik tanının tüp bebek yönteminde önemli bir yerinin olduğunu anlatan Öner, \"Tüp bebekte embriyolara genetik tanı tüp bebek başarısını 38 yaşından sonra artırıyor. Özellikle 5‘inci gün embriyosundan alınan trofektoderm hücrelere yeni nesil dizileme tekniği uygulanarak yapılan genetik tanı ile, hem daha güvenilir hem de embriyoya herhangi bir zarar vermeden sonuç almak mümkün. Hatta 2018 yılında embriyoların muhafaza edildiği anne rahmine benzer ortamların içindeki sıvıdan genetik tanı yapılabilmekte ve alınan sonuçlar hem güvenilir hem de ileri yaşta tüp bebekte gebelik başarısını artırmaktadır\" dedi.

‘ASPİRİN KULLANIMI KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMIYOR’

Rahim ağzı kanserinde klasik cerrahiye alternatif tedavi metodlarında da gelişmelerin yaşandığını kaydeden Öner, şunları söyledi, \"Laparoskopik veya robotik cerrahi ile yapılan kapalı rahim alma yöntemi ile hastalar daha az yatış süresi, daha az kanama ve ağrı şikayeti ile daha memnun hastaneden ayrılmaktadır. Bunun yanında kadın sağlığında aspirinin yeri de artış göstermektedir. Özellikle 65 yaş üzerinde sıklıkla artan kalp krizi riski için günlük 100 mg aspirin kullanımı ile ilgili yapılmış çok geniş katılımlı bir çalışmada hiçbir risk faktörü olmaksızın önlem amaçlı aspirin kullanımının kalp krizini riskini azaltmadığı, ama kanama riskini 3 kat artırdığı gösterilmiştir. Hatta kolorektal kanserlerin aspirin kullanan grupta artış gösterdiği de gözlenmiştir.\"

\'RAHİM AĞZINA DİKİŞ SEZARYEN ORANINI ARTIRABİLİR\'

Erken doğum konusunda da bazı uyarılarda bulunan Dr. Gökalp Öner, \"Erken doğumları önlemede vajinal progesteron kullanımının etkin olan tek tedavi yöntemi olduğu gösterilmiştir. Daha önce erken doğum öyküsü olan veya takiplerde rahim ağzı boyu kısalan gebelerde vajinal progesteronun erken doğumu önlemede etkin olduğu gösterilmiştir. Rahim ağzına dikiş atmak bir alternatif olabilir ama dikiş atmak amniyon zarına zarar verip düşük veya enfeksiyon riskine neden olabilir ve sezaryen oranını artırabilir\" dedi.



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